شاهد: مظاهرات الخرطوم تطالب بتنحي الرئيس.. بماذا رد البشير؟

قامت قوات الأمن السودانية (الثلاثاء) بتفريق آلاف المحتجين على الأوضاع المعيشية قرب القصر الرئاسي في العاصمة الخرطوم.

مظاهرات قرب القصر الرئاسي

قوات الأمن، فرقت آلاف المحتجين على الأوضاع المعيشية قرب القصر الرئاسي في العاصمة الخرطوم، اليوم.

شهود عيان أفادوا بأن آلاف المحتجين انطلقوا من منتصف شارع "القصر" متوجهين نحو مقر الرئاسة.

الشهود ذكروا أن المحتجين طالبوا البشير، بالتنحي عن السلطة.

الشرطة السودانية استخدمت قنابل الغاز لمنع مشجعين لكرة القدم من تنظيم احتجاج عقب خروجهم من مباراة في العاصمة الخرطوم . جرى تعزيز إجراءات الأمن في الخرطوم استعدادا للاحتجاج، وقلت حركة السيارات والمارة بشكل ملحوظ.

من جانبه قال الرئيس السوداني، عمر البشير، (الثلاثاء) إن هناك مخربين وعملاء يهدفون لتعطيل البناء والتنمية في البلاد.

تصريحات البشير جاءت لدى مخاطبته مواطني قرى الشيخ مكي بولاية الجزيرة (وسط) بثها التلفزيون الرسمي.

هذه المخاطبة الثانية للبشير، فيما تشهد البلاد موجات احتجاجية تخللتها صدامات دامية هي الأكبر خلال ثلاثة عقود من حكم الرئيس عمر البشير.

البشير اعتبر أن الجماهير التي حضرت لاستقباله، دليل واضح أن الشعب مع التعمير والبناء والتنمية.

ماذا قال البشير؟

#مدن_السودان_تنتفض| الرئيس السوداني #عمر_البشير في أول ظهور إعلامي بعد الاحتجاجات على تدهور الأحوال المعيشية: "وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ". pic.twitter.com/omifLcnfbn — المنصة (@Almanassa_AR) December 25, 2018

من يخرب المؤسسات ويحرقها عملاء وخونة ومرتزقة.

البلاد تعاني من ضائقة اقتصادية بسب حصار الغرب.

كل ذلك لتركيعنا، ولكننا لن ننكسر، ولا نركع إلا لله.

لا ننحني لأحد، ومن يمد يده نقطعها له، ومن يمد عينه نفقأها له.

في وقت سابق الثلاثاء، ألقى البشير، خطابا أمام تجمع جماهيري في بلدة "ود الحداد"، بالجزيرة، اعتبر فيه "وقوف واحتشاد الجماهير" لسماع خطابه، ردًا على كل "خائن وعميل"، وعلى الذين روجوا وأطلقوا شائعة القبض عليه ووضعه في السجن.

البشير سخر من تلك الشائعة قائلا: أنا الآن موجود وسطكم"، فيما توعد مطلقيها "بملاحقتهم وإخراجهم"، دون تفصيل.

#السودان #سونا| قال رئيس الجمهورية #المشير_عمر_البشير لدى مخاطبته اللقاء الجماهيري الحاشد بإستاد ود الحداد بمحلية جنوب الجزيرة اليوم إن بعض الخونة والعملاء والمرتزقة والمندسين استغلوا الضائقة المعيشية للتخريب لخدمة أعداء السودان.https://t.co/1rl5izHhYz pic.twitter.com/aGnGw6Fphk — SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) December 25, 2018

وعود

البشير، وعد أمس الإثنين، "بإجراء إصلاحات اقتصادية توفر حياة كريمة للمواطنين"، في أول تصريح له منذ اندلاع الاحتجاجات المنددة بتدهور الأوضاع الاقتصادية.

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