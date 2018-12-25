البث الحي
سياسة

شاهد: مظاهرات الخرطوم تطالب بتنحي الرئيس.. بماذا رد البشير؟

25/12/2018

قامت قوات الأمن السودانية (الثلاثاء) بتفريق آلاف المحتجين على الأوضاع المعيشية قرب القصر الرئاسي في العاصمة الخرطوم.

مظاهرات قرب القصر الرئاسي
  • قوات الأمن، فرقت آلاف المحتجين على الأوضاع المعيشية قرب القصر الرئاسي في العاصمة الخرطوم، اليوم.
  • شهود عيان أفادوا بأن آلاف المحتجين انطلقوا من منتصف شارع "القصر" متوجهين نحو مقر الرئاسة.
  • الشهود ذكروا أن المحتجين طالبوا البشير، بالتنحي عن السلطة.
  • الشرطة السودانية استخدمت قنابل الغاز لمنع مشجعين لكرة القدم من تنظيم احتجاج عقب خروجهم من مباراة في العاصمة الخرطوم . جرى تعزيز إجراءات الأمن في الخرطوم استعدادا للاحتجاج، وقلت حركة السيارات والمارة بشكل ملحوظ.

من جانبه قال الرئيس السوداني، عمر البشير، (الثلاثاء) إن هناك مخربين وعملاء يهدفون لتعطيل البناء والتنمية في البلاد.

  • تصريحات البشير جاءت لدى مخاطبته مواطني قرى الشيخ مكي بولاية الجزيرة (وسط) بثها التلفزيون الرسمي.
  • هذه المخاطبة الثانية للبشير، فيما تشهد البلاد موجات احتجاجية تخللتها صدامات دامية هي الأكبر خلال ثلاثة عقود من حكم الرئيس عمر البشير.
  • البشير اعتبر أن الجماهير التي حضرت لاستقباله، دليل واضح أن الشعب مع التعمير والبناء والتنمية.
ماذا قال البشير؟

  • من يخرب المؤسسات ويحرقها عملاء وخونة ومرتزقة.
  • البلاد تعاني من ضائقة اقتصادية بسب حصار الغرب.
  • كل ذلك لتركيعنا، ولكننا لن ننكسر، ولا نركع إلا لله.
  • لا ننحني لأحد، ومن يمد يده نقطعها له، ومن يمد عينه نفقأها له.
  • في وقت سابق الثلاثاء، ألقى البشير، خطابا أمام تجمع جماهيري في بلدة "ود الحداد"، بالجزيرة، اعتبر فيه "وقوف واحتشاد الجماهير" لسماع خطابه، ردًا على كل "خائن وعميل"، وعلى الذين روجوا وأطلقوا شائعة القبض عليه ووضعه في السجن.
  • البشير سخر من تلك الشائعة قائلا: أنا الآن موجود وسطكم"، فيما توعد مطلقيها "بملاحقتهم وإخراجهم"، دون تفصيل.

وعود
  • البشير، وعد أمس الإثنين، "بإجراء إصلاحات اقتصادية توفر حياة كريمة للمواطنين"، في أول تصريح له منذ اندلاع الاحتجاجات المنددة بتدهور الأوضاع الاقتصادية.
خلفيات:
  • السودان يشهد، منذ الأربعاء الماضي، احتجاجات منددة بتدهور الأوضاع الاقتصادية وغلاء الأسعار، اتسعت رقعتها لاحقا حتى طالت 14 ولاية من أصل 18، وأسفرت عن سقوط قتلى.
  • تعد هذه أكبر مظاهرات خلال سنوات ضد حكم البشير الممتد منذ 29 عاما، وفيها عبر المتظاهرون عن غضبهم بشأن ارتفاع الأسعار، ونقص السلع الأساسية، وأزمة سيولة. وخرجت احتجاجات  الأحد عقب مباراة لكرة القدم أيضا.
  • وكالة الأنباء السودانية الرسمية ذكرت  إن البشير اجتمع بمساعديه الأمنيين ونقلت عنه قوله إن الدولة مستمرة في "إجراء إصلاحات اقتصادية توفر للمواطنين حياة كريمة".
  • المتظاهرون استهدفوا مرارا مقار حزب المؤتمر الوطني الحاكم الذي يتزعمه البشير، وهتفوا بإنهاء حكمه المستمر منذ 29 عاما.
  • ألقى مسؤولون بالحكومة باللائمة في الاحتجاجات على "مندسين" وسجل مسؤولون وشهود 12 حالة وفاة على الأقل رغم أنه من الصعب التحقق من العدد الفعلي للقتلى.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

قس مؤيد لترمب: "الرب" غير راض عن تزوير الانتخابات لصالح بايدن (فيديو)

هجم بيرسونز على إحدى الطاولات بجانبه وقلبها على ظهرها (مواقع التواصل)

تركيا تحتج على تفتيش سفينتها في المتوسط

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

رويترز: وفد إسرائيلي يبحث في السودان التعاون في مجال الزراعة والصحة

ترمب يهاتف نتنياهو والبرهان عن إلغاء تصنيف السودان دولة راعية للإرهاب-23 أكتوبر (رويترز)

الشرطة الفرنسية تفكك بالقوة مخيم للاجئين في باريس(فيديو)

المخيم الجديد أقيم لإيواء مئات اللاجئين الذين تم إجلائهم من ملاجئ مؤقتة في ضاحية "سان دوني" الأسبوع الماضي دون توفير بديل. (الأناضول)
الأكثر قراءة

رئيس الوزراء الإيطالي يوجه إنذارا أخيرا للسيسي (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز ـ أرشيف)

ترمب يوافق على بدء إجراءات نقل السلطة إلى بايدن

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن والمنتهية ولاياته دونالد ترمب (ر ويترز)

قطر تكشف هوية رضيعة المطار وتفاصيل إلقائها في سلة المهملات

مطار حمد الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة (غيتي)

بينهم مسلمة من أصل عربي.. بايدن يعلن أسماء فريقه الرئاسي (فيديو)

الأمريكية من أصول فلسطينية ريما دودين (موافع التواصل)