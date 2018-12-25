شاهد: مظاهرات الخرطوم تطالب بتنحي الرئيس.. بماذا رد البشير؟

قامت قوات الأمن السودانية (الثلاثاء) بتفريق آلاف المحتجين على الأوضاع المعيشية قرب القصر الرئاسي في العاصمة الخرطوم.
مظاهرات قرب القصر الرئاسي
- قوات الأمن، فرقت آلاف المحتجين على الأوضاع المعيشية قرب القصر الرئاسي في العاصمة الخرطوم، اليوم.
- شهود عيان أفادوا بأن آلاف المحتجين انطلقوا من منتصف شارع "القصر" متوجهين نحو مقر الرئاسة.
- الشهود ذكروا أن المحتجين طالبوا البشير، بالتنحي عن السلطة.
- الشرطة السودانية استخدمت قنابل الغاز لمنع مشجعين لكرة القدم من تنظيم احتجاج عقب خروجهم من مباراة في العاصمة الخرطوم . جرى تعزيز إجراءات الأمن في الخرطوم استعدادا للاحتجاج، وقلت حركة السيارات والمارة بشكل ملحوظ.
من جانبه قال الرئيس السوداني، عمر البشير، (الثلاثاء) إن هناك مخربين وعملاء يهدفون لتعطيل البناء والتنمية في البلاد.
- تصريحات البشير جاءت لدى مخاطبته مواطني قرى الشيخ مكي بولاية الجزيرة (وسط) بثها التلفزيون الرسمي.
- هذه المخاطبة الثانية للبشير، فيما تشهد البلاد موجات احتجاجية تخللتها صدامات دامية هي الأكبر خلال ثلاثة عقود من حكم الرئيس عمر البشير.
- البشير اعتبر أن الجماهير التي حضرت لاستقباله، دليل واضح أن الشعب مع التعمير والبناء والتنمية.
ماذا قال البشير؟
- من يخرب المؤسسات ويحرقها عملاء وخونة ومرتزقة.
- البلاد تعاني من ضائقة اقتصادية بسب حصار الغرب.
- كل ذلك لتركيعنا، ولكننا لن ننكسر، ولا نركع إلا لله.
- لا ننحني لأحد، ومن يمد يده نقطعها له، ومن يمد عينه نفقأها له.
- في وقت سابق الثلاثاء، ألقى البشير، خطابا أمام تجمع جماهيري في بلدة "ود الحداد"، بالجزيرة، اعتبر فيه "وقوف واحتشاد الجماهير" لسماع خطابه، ردًا على كل "خائن وعميل"، وعلى الذين روجوا وأطلقوا شائعة القبض عليه ووضعه في السجن.
- البشير سخر من تلك الشائعة قائلا: أنا الآن موجود وسطكم"، فيما توعد مطلقيها "بملاحقتهم وإخراجهم"، دون تفصيل.
وعود
- البشير، وعد أمس الإثنين، "بإجراء إصلاحات اقتصادية توفر حياة كريمة للمواطنين"، في أول تصريح له منذ اندلاع الاحتجاجات المنددة بتدهور الأوضاع الاقتصادية.
خلفيات:
- السودان يشهد، منذ الأربعاء الماضي، احتجاجات منددة بتدهور الأوضاع الاقتصادية وغلاء الأسعار، اتسعت رقعتها لاحقا حتى طالت 14 ولاية من أصل 18، وأسفرت عن سقوط قتلى.
- تعد هذه أكبر مظاهرات خلال سنوات ضد حكم البشير الممتد منذ 29 عاما، وفيها عبر المتظاهرون عن غضبهم بشأن ارتفاع الأسعار، ونقص السلع الأساسية، وأزمة سيولة. وخرجت احتجاجات الأحد عقب مباراة لكرة القدم أيضا.
- وكالة الأنباء السودانية الرسمية ذكرت إن البشير اجتمع بمساعديه الأمنيين ونقلت عنه قوله إن الدولة مستمرة في "إجراء إصلاحات اقتصادية توفر للمواطنين حياة كريمة".
- المتظاهرون استهدفوا مرارا مقار حزب المؤتمر الوطني الحاكم الذي يتزعمه البشير، وهتفوا بإنهاء حكمه المستمر منذ 29 عاما.
- ألقى مسؤولون بالحكومة باللائمة في الاحتجاجات على "مندسين" وسجل مسؤولون وشهود 12 حالة وفاة على الأقل رغم أنه من الصعب التحقق من العدد الفعلي للقتلى.