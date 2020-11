شاهد: مصرع حاكمة ولاية مكسيكية وزوجها في تحطم مروحية

أعلنت الحكومة المكسيكية، الثلاثاء، عن مصرع حاكمة "ولاية بويبلا" مارثا إريكا ألونسو، وزوجها عضو مجلس الشيوخ السناتور رفاييل مورينو، في حادث تحطم مروحية في وسط البلاد.

وتوفي عدد من ساسة المكسيك في حوادث طائرات في السنوات الماضية من بينهم وزراء داخلية اتحاديون في الفترة من عام 2008 إلى 2011.

ما الذي حدث؟

Mexican authorities confirm that Martha Erika Alonso, governor of Puebla and her husband, senator and former governor Rafael Moreno Valle, just died in a helicopter crash. They were both from the conservative PAN party and she became governor in recent very contested elections. pic.twitter.com/aa1DydAfQO

