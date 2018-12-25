شاهد| البابا عشية عيد الميلاد: كونوا أكثر عطاءً واحذروا المادية

قاد بابا الفاتيكان، أمس الإثنين، قداسا شارك فيه ما يقرب من عشرة آلاف كاثوليكي في عشية عيد الميلاد، ودعا الناس في عظة الميلاد لأن تكون "المشاركة والعطاء" جزءا من حياتهم بشكل أكبر.

وحث البابا فرانسيس (82 عامًا) أبناء العالم المتقدم على السعي لنمط حياة أكثر بساطة وأقل مادية، كما شجب البابا الفجوة المتسعة بين الأغنياء والفقراء، منتقدًا الشراهة والجشع البشري والنزعة الاستهلاكية في يومنا هذا.

أبرز ما قاله البابا عشية عيد الميلاد:

مولد يسوع المسيح فقيرًا في مذود يجب أن يعكس المعنى الحقيقي للحياة وبخاصة لمن غلبهم "الجشع والنهم".

مولد المسيح أشار إلى طريقة جديدة للعيش "لا تلتهم ولا تدّخر، بل شارك وأعط".

فلنسأل أنفسنا: هل أنا محتاج حقًا لكل هذه الأشياء المادية ووصفات معقدة لكي أعيش؟ هل يمكنني أن أحيا دون كل هذه الإضافات غير اللازمة وأتخلى عن العديد من الأمور الفائضة وأن أعيش وأختار حياة تتسم بقدر أكبر من البساطة؟

في يومنا هذا، أصبح معنى الحياة لكثير من الناس يتمثل في الاستحواذ.. في الإفراط في امتلاك الأشياء المادية.

البابا فرانسيس يقود القداس السادس لعيد الميلاد (غيتي)

لقد أصبح الإنسان جشعا وشرها، ويبدو أن الامتلاك والامتلاء من الأشياء هو بالنسبة لكثيرين معنى الحياة.

جشع لا يشبع، يخترق ويلطخ كل تاريخ البشرية، وصولاً إلى مفارقات اليوم، عندما يقيم قليلون المآدب الفاخرة في حين أن كثيرين جدًا لا يجدون كسرة خبز يقتاتون عليها.

في عصرنا الحاضر، يجد الكثير من الناس معنى الحياة في التملك وفي وجود فائض من الأشياء المادية.

ينبغي علينا أن نتخطى قمة الأنانية وألا نسقط في الاستهلاك.

غذاء الحياة ليس في الغنى المادي ولكن في الحب.

آلاف الكاثوليك يستمعون لكلمة البابا فرانسيس في ساحة القديس بطرس عشية عيدالميلاد (غيتي)

القداس السادس:

هذا هو عيد الميلاد السادس الذي يقود فيه البابا فرنسيس (82 عامًا) القداس بعد جلوسه على كرسي البابوية، والبابا فرنسيس من أمريكا اللاتينية، وكان دفاعه عن الفقراء سمة بارزة خلال فترة باباويته.

راعي 1,3 مليار كاثوليكي في العالم قاد القداس في ساحة القديس بطرس، قبل التاسعة والنصف مساء (30:20 بتوقيت غرينتش) يتقدمه موكب من الكاردينالات مرتدين ثيابًا ذهبية، وألقى عظة الميلاد أمام الآلاف.

البابا فرنسيس يوجه، اليوم، في عيد الميلاد، رسالته السادسة (إلى المدينة والعالم) التي يوجهها مرتين في العام بمناسبة عيد الميلاد في ساحة القديس بطرس.

قداس عشية عيد الميلاد في ساحة القديس بطرس، يشكل واحدًا من أهم الاحتفالات في الليتورجية الكاثوليكية، التي تحي ذكرى ميلاد السيد المسيح.

بابا الفاتيكان في ليلة عيد الميلاد يحذر من المادية ويدعو لعالم أكثر عطاءً (غيتي)

إجراءات مشددة في الفاتيكان: