رئيس الموساد السابق: الروس دعموا ترمب لأنه يخدم مصالحهم

قال تامير باردو، الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي "موساد"، إن روسيا اعتبرت دونالد ترمب أفضل من يخدم مصالحها، وهو ما شجعها على التدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2016.

تصريحات باردو كما نقلتها صحيفة "هآرتس":

الروس ببساطة اختاروا دعم ترمب، ليس لأنه صديق عظيم لهم، ولكنهم اعتبروه أفضل من يمكن أن يخدم مصالحهم سياسيًا.

موسكو ألقت نظرة على الخريطة السياسية في واشنطن، وفكرت في المرشح الذي تود أن يجلس في البيت الأبيض.

روسيا وظفت آلاف اللجان والبرمجيات الإلكترونية بهدف التأثير على سير الانتخابات لصالح ترمب.

لم يكشف باردو عن أدلة أو مصادر تثبت تلك المزاعم.

تامير باردو، الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد)

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