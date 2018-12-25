ترمب يتعهد ألا "يستغل" الحلفاء واشنطن مجددا

تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ألا "يستغل" حلفاء واشنطن بلاده مجددا، موجها انتقادات شديدة لوزير الدفاع جيم ماتيس الذي استقال من منصبه بسبب سحب القوات الأمريكية من سوريا.

ونفي ترمب الاتهامات الموجهة له بنبذ حلفاء بلاده واتخاذ قرارات أحادية، لكنه كتب على "تويتر" أنّ "هذه الدول نفسها تستغل صداقتها مع الولايات المتحدة".

التفاصيل:

الرئيس الأمريكي قال:" نحن ندعم بشكل رئيسي جيوش العديد من الدول الغنية جدا في جميع أنحاء العالم في حين أن هذه البلدان تحقق استفادة كاملة من الولايات المتحدة ودافعي الضرائب لدينا في مجال التجارة".

ترمب أضاف:" الجنرال ماتيس لم ير هذا كمشكلة.. أنا أراه مشكلة.. الأمر يتم إصلاحه".

وزير الدفاع الأمريكي، جيم ماتيس (يسار) والرئيس الأمريكي دونالد ترمب

وسط قلق متنام حيال الانسحاب الأمريكي من سوريا بما في ذلك من الحليفين فرنسا وألمانيا، قال ترمب بأحرف كبيرة "أمريكا تّحترم مرة أخرى!".

وزير الدفاع المستقيل جميس ماتيس، وهو جنرال متقاعد ينظر إليه على نطاق واسع بوصفه قوة معتدلة بوجه الرئيس المتسرع، أكد في خطاب استقالته، الخميس الماضي، الحاجة لاحترام الحلفاء، وأنتقد بشكل علني إعلان ترمب المفاجئ سحب ألفي جندي أمريكي من سوريا بحجة إن تنظيم الدولة تمت هزيمته.

ترمب وبخ مرارا حلفاء مقربين من واشنطن، وشكك في فعالية كلفة حلف الاطلسي، التحالف العسكري المؤلف من دول أمريكا الشمالية وأوربا الذي أسس قبل سبعة عقود في مواجهة موسكو.

الرئيس الأمريكي، قال إنه نسق هذا الأمر مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يتوعد بالهجوم على المقاتلين الأكراد المتحالفين مع الولايات المتحدة والذين استردوا الأراضي التي كان تنظيم الدولة يسيطر عليها.

السناتور ليندسي غراهام، الحليف المعتاد لترمب الذي انتقد بشدة القرار بشأن سوريا، حاول أمس انتهاج استراتيجية مختلفة، إذ ناشد ترمب "عدم تفعيل دبلوماسيته مع أردوغان".

غراهام، قال إن الولايات المتحدة يمكن أن تخفض قواتها من سوريا لا أن تسحبها في شكل كامل، مع عقد "شراكة" مع تركيا، وأضاف أن "الشراكة مع تركيا للقضاء على تنظيم الدولة وضمان الحماية للأكراد الذين قاتلوا بشجاعة، يعد فوزا كبيرا".

مشكاة الاقتصاد الأمريكي:

في إطار معركته المحتدمة مع البنك المركزي الأمريكي اتهم الرئيس ترمب، أمس البنك المركزي لبلاده بأنه يشكل "المشكلة الوحيدة للاقتصاد" الأمريكي.

يأتي ذلك بعد أيام من رفع الاحتياطي الأمريكي نسب فوائده وخفض توقعاته للنمو لعامي 2018 و2019.

ترمب كتب في تغريدة أن "المشكلة الوحيدة التي يعاني منها اقتصادنا هي الاحتياطي الفدرالي.. إنهم لا يستشعرون السوق ولا يفهمون ضرورة الحروب التجارية".

الرئيس الأمريكي اعتبر أن "الاحتياطي الفدرالي أشبه بلاعب غولف قوي لا يتمكن من وضع الكرة في الحفرة لأن الدقة تنقصه".

ترمب ما زال ينتقد قرارات الاحتياطي الفدرالي متخليا بذلك عن التحفظ المعتاد للرؤساء بهذا الصدد، وحض الأسبوع الماضي رئيس المؤسسة، جيروم بويل، على عدم رفع معدل الفوائد معتبرا أن رفعها "خطأ".

وسائل إعلام أمريكية قالت إن ترمب يعتزم إقالة بويل من منصبه رغم أنه هو من اختاره