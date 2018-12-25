ترمب مستعد لزيارة تركيا بعد دعوة أردوغان.. ماذا سيبحثان؟

قال المتحدث باسم البيت الأبيض هوجان جيدلي، إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وجه دعوة إلى نظيره الأمريكي، دونالد ترمب، لزيارة تركيا العام المقبل.

وأضاف جيدلي في بيان "رغم أنه ليس هناك شيء محدد يجري التخطيط له، فإن الرئيس مستعد لاجتماع محتمل مع الرئيس التركي في المستقبل".

ومن بين القضايا الرئيسية بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي (الناتو) الصراع في سوريا في أعقاب إعلان ترمب انسحاب قوات بلاده منها، وتبعات اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقي، والذي كان يقيم في الولايات المتحدة، بالقنصلية السعودية في إسطنبول وطلب تركيا تسليم فتح الله غولن، رجل الدين المقيم بأمريكا. والذي تتهمه أنقرة بالمسؤولية عن محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في تركيا منتصف عام 2016.

وكان الناطق باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، أكد قبول الرئيس الأمريكي دعوة أردوغان خلال اتصال هاتفي الأسبوع الماضي.

تصريحات كالين:

الاتصال الذي أجراه الرئيس، رجب طيب أردوغان، مع نظيره الأمريكي، دونالد ترمب، في 14 من الشهر الجاري، كان له دور فعال في القرار الأمريكي بالانسحاب من سوريا.

الجميع قبل بأن الريادة التي اظهرها رئيسنا والدبلوماسية التي اتبعها كان لهما دور مهم في مسيرة اتخاذ أمريكا لقرار بالانسحاب من سوريا، ونريد التشديد على ذلك بشكل خاص حيث أن الاتصال الهاتفي الذي جرى، غير مجرى جميع الأحداث وأدى لصدور قرار مهم أعلنت عنه أمريكا رسميا في 18 من ديسمبر/ كانون أول الجاري، وهو البدء بعملية الانسحاب من سوريا، ومع هذا القرار يجب إعادة تقييم التوازنات على الأرض والتفاوض حول شؤون جديدة.

هذا الأسبوع سيقوم وفد عسكري أمريكي بزيارة تركيا وسيناقش أعضاؤه مع نظرائهم الأتراك موضوع التنسيق، لأن كلا من أردوغان وترمب توصلا خلال الاتصالين الهاتفيين الأخيريين لاتفاق حول تسريع البدء بهذا التنسيق، ونعمل على وضع خطة عمل حول هذا الموضوع وسنعلن عن ذلك فيما بعد، وبينما يتم التنسيق حول خطة الانسحاب العسكري، فإن رئيسنا أعطى التعليمات اللازمة إلى كل من وزير دفاعنا وقواتنا المسلحة وجهاز استخباراتنا لهدف عدم السماح لظهور الفراغ على الساحة.

أنقرة وواشنطن تملكان القدرة على القضاء على تنظيم الدولة دون حاجة للاستعانة بـ "التنظيم الإرهابي" ممثلاً في وحدات حماية الشعب الكردية، على حد وصفه.

تركيا والولايات المتحدة تملكان القدرة على القيام بذلك والعمل على إحلال الاستقرار في المنطقة، وبذلك يكون الطرفان قد نفذا خطوة مهمة فيما يتعلق بوحدة الأراضي السورية.

الاقتراح التركي بعدم الاستعانة بوحدات حماية الشعب الكردية وحزب العمال الكردستاني في القضاء على "داعش" ليس جديدا، بل عرضناه من قبل ولكن هذه هي المرة الأولى التي يجد فيها اقتراحنا ردا إيجابيا خلال الاتصال الأخير، ورأينا كيف تحول إلى تعليمات بالانسحاب.

التنسيق مع روسيا يتم الأن أيضا وخاصة حول موضوع منطقة إدلب، وعلى ضوء التطورات الأخيرة فإنه سيتم التنسيق حول المناطق الأخرى، ولا توجد تفاصيل دقيقة حول الفترة المقبلة وسيتم مناقشة ذلك، في الأيام المقبلة ستتشكل خطة العمل، ولكن هناك تواصل مستمر حول هذا الشأن بين المؤسسات المعنية من كلا الطرفين كوزارة الخارجية والاستخبارات.

فيما يتعلق بفترة تنفيذ الانسحاب فإن الأمريكان تحدثوا عن فترة تتراوح بين 30 و 60 يوما أو تتراوح بين ستين و 100 يوم، وهذا الأمر سيتم تحديده وفقا لعملية التنسيق حول عملية الانسحاب هذه.

المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالن

وحدة الأراضي السورية

في سياق متصل، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بلاده مهتمة بقضية حرية ووحدة الأراضي السورية، وأضاف أن الحفاظ على أمن وسلامة العرب والأكراد والتركمان في سوريا هو قضية تركية أيضا.

أردوغان: نعتبر أن مسالة أمن وسلامة العرب والأكراد والتركمان في سوريا هي قضيتنا، لماذا نحن في سوريا؟ لكي نعيد الحرية لأشقائنا العرب والأكراد والتركمان، وليس من أجل التنظيمات الإرهابية فقط.

أردوغان: لم نترك عرب سوريا في قبضة تنظيم الدولة، ولن نترك أكراد سوريا يرزحون تحت ظلم وحدات حماية الشعب الكردية وحزب العمال الكردستاني، ولن نترك أشقاءنا العرب تحت رحمة تلك التنظيمات الإرهابية، لقد طهرنا مناطق في شمال سوريا وأصبحت آمنة وستكون منطقة سنجار أيضا اَمنة عن قريب، ونحن نقوم باللازم هناك، والمسألة السورية ليست مسألة عرب وأكراد وتركمان، المسألة السورية هي مسألة حرية ووحدة أراضي هذا البلد.

أردوغان قال إن بلاده مهتمة بقضية حرية ووحدة الأراضي السورية (رويترز)

الوضع الميداني:

الجيش التركي أرسل دفعة جديدة من التعزيزات العسكرية إلى وحداته العسكرية المتمركزة عند الحدود مع سوريا في مدينة كيليس التركية جنوبي البلاد.

التعزيزات تضم قوافل عسكرية تشمل مدافع ودبابات وشاحنات محملة بالذخائر والأسلحة.

تأتي هذه التعزيزات في وقت تتحدث فيه مصادر تركية عن تقدم وحدات من الجيش السوري الحر المدعوم من تركيا نحو الجبهات المحاذية لمنبج.

صحيفة حريت التركية نقلت عن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو قوله، الثلاثاء، إن تركيا عازمة على العبور إلى شرقي نهر الفرات بشمال سوريا في أسرع وقت ممكن.

خلفية:

أردوغان رحب بقرار ترمب المفاجئ الأسبوع الماضي بسحب قوات بلاده من سوريا والذي قلب السياسة الأمريكية في المنطقة ومن شأنه إزالة مصدر احتكاك بين البلدين.

واشنطن تدعم مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية في حين تعتبرها تركيا امتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه منظمة إرهابية.

ترمب وأردوغان سلكا مسلكين مختلفين إزاء قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول. إذ قال ترمب إنه يريد أن تقف بلاده بجانب السعودية وحاكمها الفعلي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رغم أن وكالة المخابرات المركزية (سي.آي.إيه) رجحت أن يكون القتل بناء على أوامر الأمير. فيما سعى أردوغان لإبقاء الانتباه الدولي مسلطا على مقتل خاشقجي ووضع الأمير في دائرة الضوء. وقالت السعودية إن الأمير لم تكن لديه معرفة مسبقة بعملية الاغتيال.

ترمب قال الشهر الماضي إنه لا يبحث مسألة تسليم رجل الدين التركي فتح الله غولن، الذي تلقي تركيا باللوم عليه في محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها عام 2016، في إطار مساعي تخفيف الضغط التركي على السعودية في قضية خاشقجي.

فتح الله غولن