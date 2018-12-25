تركيا تحذر فرنسا من دعم المليشيات الكردية في سوريا

حذرت تركيا الثلاثاء فرنسا من دعمها لوحدات حماية الشعب الكردية في التي تعتبرها أنقرة منظمة إرهابية.

أبرز تصريحات وزير الخارجية التركي مولود شاووش أوغلو:

ليس سرا أن فرنسا تدعم وحدات حماية الشعب" الكردية، وأن الرئيس الفرنسي إيمانويل "ماكرون التقى ممثليهم".

ليست لدينا معلومات بشأن إرسال جنود (فرنسيين) جدد لكنهم يبقون على انتشارهم الحالي.

إذا بقوا من أجل المساهمة في مستقبل سوريا شكرا، لكن إذا كان ذلك لحماية وحدات حماية الشعب، فان ذلك لن يفيدها ولن يفيد التنظيم.

القوات الأمريكية كانت تعمل على دعم وحدات حماية الشعب الكردية ـ رويترز

الانسحاب الأمريكي:

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمر بانسحاب القوات الأمريكية المنتشرة في سوريا الذين يقاتلون إلى جانب تحالف كردي تهمين عليه وحدات حماية الشعب.

تساهم فرنسا في التحالف الدولي الذي تقوده أمريكا في سوريا، ونشرت باريس مدفعتيها وطائرات بحسب فرانس برس.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر عن أسفه العميق للانسحاب الأمريكي معتبرا أن الحليف يجب أن يكون موثوقا.

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