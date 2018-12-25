العفو الدولية: قوات الأمن السودانية قتلت 37 محتجا

أفادت منظمة العفو الدولية بأن هناك تقارير موثوقة تؤكد مقتل 37 محتجا برصاص قوات الأمن السودانية خلال خمسة أيام من الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
ونقل الموقع الإلكتروني للمنظمة عن سارة جاكسون، نائبة مدير المنظمة لمنطقة شرق أفريقيا والبحيرات العظمى والقرن الأفريقي، القول إنه مع توقع خروج المزيد من الاحتجاجات فإن "حقيقة أن قوات الأمن تستخدم القوة الفتاكة بشكل عشوائي تماما ضد محتجين عزل هو أمر مزعج للغاية".
أبرز ما جاء في حديث جاكسون:
- بعد مقتل العشرات ، يتعين على الحكومة السيطرة على هذا الاستخدام المفرط للقوة ومنع المزيد من سفك الدماء الذي لا طائل منه.
- بدلا من محاولة منع الناس من التظاهر، يتعين على السلطات التركيز على إنهاء القمع المستمر منذ زمن طويل لحقوق الإنسان، وحل الأزمة الاقتصادية التي فجرت هذه الاحتجاجات.
تصاعد الاحتجاجات:
- يأتي هذا فيما تشهد فيه العاصمة السودانية الخرطوم، الثلاثاء، انتشارا كثيفا لقوات الشرطة بعد دعوات لمسيرة "تجمع المهنيين".
- التجمع الجديد وغير معروف القيادة، يطالب بتنحي الرئيس السوداني عمر البشير، وينوي تقديم مذكرة بهذا الصدد إلى الرئاسة.
- مناطق سودانية عدة تشهد منذ، الأربعاء الماضي، احتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية، انتشرت رقعتها في أنحاء البلاد قتل خلالها عدد غير معروف من المحتجين، قالت الحكومة إن عددهم 7 أشخاص في حين قال الصادق المهدي إن أعدادهم تبلغ 22 قتيلا،ويقول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، إن أعدادهم أكثر من ذلك في وقت تنشر فيه صورا لقتلى وجرحى.
- الرئيس السوداني أعلن، أمس الإثنين، وفي أول تعليق حديث له منذ الأحداث استمرار الدولة في إجراء إصلاحات اقتصادية حقيقية.