العفو الدولية: قوات الأمن السودانية قتلت 37 محتجا

أفادت منظمة العفو الدولية بأن هناك تقارير موثوقة تؤكد مقتل 37 محتجا برصاص قوات الأمن السودانية خلال خمسة أيام من الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

ونقل الموقع الإلكتروني للمنظمة عن سارة جاكسون، نائبة مدير المنظمة لمنطقة شرق أفريقيا والبحيرات العظمى والقرن الأفريقي، القول إنه مع توقع خروج المزيد من الاحتجاجات فإن "حقيقة أن قوات الأمن تستخدم القوة الفتاكة بشكل عشوائي تماما ضد محتجين عزل هو أمر مزعج للغاية".

أبرز ما جاء في حديث جاكسون:

بعد مقتل العشرات ، يتعين على الحكومة السيطرة على هذا الاستخدام المفرط للقوة ومنع المزيد من سفك الدماء الذي لا طائل منه.

بدلا من محاولة منع الناس من التظاهر، يتعين على السلطات التركيز على إنهاء القمع المستمر منذ زمن طويل لحقوق الإنسان، وحل الأزمة الاقتصادية التي فجرت هذه الاحتجاجات.

تصاعد الاحتجاجات: