أوغلو يرجح عودة مصرفي تركي مسجون في أمريكا لبلاده

نقلت صحيفة حريت عن وزير الخارجية التركي مولود شاووش أوغلو (الثلاثاء) أن مصرفيا تركيا حكم عليه بالسجن في أمريكا ربما يعاد إلى تركيا.

ما القصة؟

محمد خاقان عطا الله مسؤول تنفيذي في بنك خلق التركي حكم عليه بالسجن في أمريكا في قضية مرتبطة بتحايل إيران على العقوبات الأمريكية.

الرئيس التركي دان الحكم بحق خاقان قائلا إنه هجوم سياسي على تركيا.

قضية خاقان واحدة من بين عدة مسائل تسببت في توتر العلاقات بين واشنطن وأنقرة.

يواجه بنك خلق، غرامة أمريكية محتملة فيما يتصل بالقضية.

البنك نفى ارتكاب أي مخالفة ومع تحسن العلاقات بين أنقرة وواشنطن زادت التوقعات بغرامة مخفضة أو عدم فرض غرامة.

بعد لقاء مع وسائل الإعلام التركية، نقلت حريت قول شاووش أوغلو إن عطا الله قد يعود إلى تركيا. ولم تنشر الصحيفة مزيدا من التفاصيل.

وزير الخارجية التركي مولود شاووش أوغلو

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