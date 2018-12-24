مراقبو الأمم المتحدة لهدنة الحديدة يبدؤون مهمتهم بزيارة مينائها

بدأ الجنرال الهولندي باتريك كمارت رئيس بعثة المراقبة التابعة للأمم المتحدة للإشراف على وقف إطلاق النار في الحديدة غربي اليمن، اليوم مهمته في المدينة الساحلية بزيارة إلى مينائها.

وتم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة اليمنية والحوثيين في العاصمة السويدية ستوكهولم، في 13 ديسمبر/كانون أول، والذي بدأ سريانه قبل خمسة أيام.

تصريحات يحيى شرف الدين نائب مدير الميناء لـ"فرانس برس":

كمارت زار الميناء وتنقّل في أرجائه وشاهد آثار قصف.

لقد وعدنا المسؤول كمارت بأن تنتهي الحرب.

كمارت قال إن النزاع اليمني كان منسيًا لسنوات، لكن المجتمع الدولي أصبح مصممًا على إنهائه.

كمارت شدّد على أهمية تطبيق الاتفاق، وأشار إلى أنه سيزور مناطق خطوط التماس في وقت لاحق.

إشراف أممي:

الجنرال الهولندي المتقاعد يترأس لجنة مشتركة، تضمّ فريقًا من الأمم المتحدة وممثلين عن الحوثيين والحكومة المعترف بها دوليًا.

انبثقت هذه اللجنة من اتفاق تم التوصل إليه في السويد هذا الشهر.

فريق كمارت، الذي قالت المنظمة الدولية إنه لن يتحرك بزي رسمي أو أسلحة، سيشرف على الهدنة وانسحاب الوحدات المقاتلة من المدينة وثلاثة موانئ.

الأمم المتحدة ستقدم دعمًا أيضًا لعملية إدارة وتفتيش موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى كما ستعزز وجودها في المنطقة.

أول مهمة لكمارت في الحديدة سوف تكون تقييم الموقف العسكري والأمني على الأرض وتقدير عدد المراقبين اللازم في المستقبل القريب.

بحسب ستيفان دوجاريك المتحدّث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فإن الفريق الأممي سيعقد في الحديدة أول اجتماع للجنة المشتركة يوم الأربعاء.

كمارت زار السبت عدن، العاصمة الموقتة للحكومة المعترف بها دوليًا، والتقى مسؤولين في السلطة.

قبيل وصوله إلى الحديدة برًّا، مساء أمس، توقّف كمارت في صنعاء حيث كان في استقباله علي الموشكي رئيس ممثلي الحوثيين في اللجنة المشتركة التي تضم أيضًا ممثلين للقوات الموالية للحكومة.

يوجد فريق أمني أممي في الحديدة لتأمين منطقة سكن مراقبي وقف إطلاق النار وإقامة مركز عمليات.

ميناء الحديدة في اليمن (رويترز)

نص اتفاق الحديدة:

وقف لإطلاق النار في محافظة الحديدة الذي دخل حيّز التنفيذ الثلاثاء الماضي. انسحاب الحوثيين من ميناء الحديدة بحلول نهاية العام الجاري. انسحاب القوات المقاتلة من الطرفين من مدينة الحديدة المطلة على البحر الأحمر بحلول نهاية الأسبوع الأول من 2019.

الاتفاق أوقف أشهرًا من القتال العنيف في الحديدة، التي يستقبل ميناؤها 70% من المساعدات الغذائية والإنسانية الواردة إلى اليمن ويعتمد عليها ملايين السكان.

وقف إطلاق النار والانسحاب المحدودان، إذا ما تم تنفيذهما، يمكن أن يوفرا انفراجة محتملة في الحرب الدائرة منذ 4 سنوات والتي دفعت بأفقر بلد عربي إلى شفير المجاعة وتسببت في أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اتفاق السويد يهدف إلى تمهيد الطريق أمام وقف أوسع لإطلاق النار في البلاد وإجراء جولة ثانية من المحادثات في يناير/كانون الثاني تتناول إطار عمل للمفاوضات السياسية.

محافظة الحديدة اليمنية (غيتي)

خلفية:

ميناء الحديدة، الخاضعة لسلطة الحوثيين، هو الميناء الرئيسي الذي يصل من خلاله الغذاء لسكان اليمن البالغ عددهم 30 مليون نسمة.

الميناء كان محور القتال هذا العام ما أثار مخاوف من أن يقطع أي هجوم شامل الإمدادات عن قرابة 16 مليون شخص يعانون الجوع الشديد.

الجمعة، قرّر مجلس الأمن الدولي بإجماع دوله تبني إرسال مراقبين مدنيين إلى اليمن بهدف تأمين العمل في ميناء الحديدة الاستراتيجي والإشراف على إجلاء المقاتلين من هذه المدينة ووقف إطلاق النار، لتعزيز نتائج المحادثات التي أجريت في السويد.

يسري وقف إطلاق النار الهش، منذ الثلاثاء، في مدينة الحديدة وسط تبادل للاتهامات بخرقه، فيما لا تزال مشارف المدينة تشهد مناوشات بين الطرفين.

الحوثيون يسيطرون على الغالبية العظمى من أرجاء المدينة، بينما توجد القوات الحكومية عند أطرافها الجنوبية والشرقية.

الحرب المستعرة منذ 4 سنوات دفعت اليمن إلى حافة المجاعة (رويترز)