قاضية تحكم بتعويض 501 مليون دولار لعائلة طالب أمريكي

أمرت قاضية اتحادية أمريكية، بمنح عائلة الطالب الأمريكي أوتو وارمبير تعويضا بقيمة 501 مليون دولار في قضية مرفوعة ضد حكومة كوريا الشمالية.

التفاصيل:

القاضية بيرل هويل من المحكمة الاتحادية بمنطقة كولومبيا قالت "كوريا الشمالية مسؤولة قانونيا عن تعذيب أوتو وارمبير واحتجازه رهينة وقتله خارج إطار القانون والإصابات التي لحقت بوالده ووالدته فريد وسيندي وارمبير".

الطالب الجامعي كان قد احتجز لمدة عام ونصف العام بعد اتهامه بسرقة ملصق دعاية من فندق.

وارمبير توفي جراء إصابته بتلف في الدماغ بعد عودته إلى الولايات المتحدة العام الماضي وهو في غيبوبة.

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