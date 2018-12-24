شاهد: وفاة تونسي أضرم النار في جسده على طريقة البوعزيزي

توفي مراسل قناة تلفزيونية في مدينة القصرين التونسية، اليوم الإثنين، بعد إضرام النار في جسده احتجاجا على أوضاعه الاجتماعية، بحسب ما ذكر شهود، ووسائل إعلام محلية.

التفاصيل:

مصدر قريب من الضحية بجهة القصرين قال لوكالة الأنباء الألمانية، إن الشاب عبد الرزاق رزقي وهو يعمل مصورا ومراسلا لقناة "تلفزة تي في" الخاصة، سكب البنزين على جسده بساحة الشهداء وسط المدينة ومن ثم أضرم النار في جسده.

أعلنت صفحة القناة التي كان يعمل بها في تغريدة لها على موقع "تويتر" وفاته متأثرا بإصابته.

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أسرة قناة '' تلفزة تي في '' تتقدم بأحر التعازي لعائلة الزميل عبد الرزاق الرزقي

سائلين الله أن يجعل مثواه الجنة وأن يرزق أهله جميل الصبر والسلوان وإن لله وإن إليه راجعون https://t.co/pDNX1X7Dot — Telvza TV تلفزة (@TelvzaTVOff) December 24, 2018

المصدر أوضح أن رزقي نقل إلى المستشفى الجهوي في القصرين، إحدى أكثر الجهات فقرا في البلاد، وأن حروقه كانت بليغة.

نفس المصدر أفاد بأن حالة من الاحتقان والغضب تحيط بالمستشفى بسبب حالة رزقي.

القناة الخاصة التي يعمل فيها رزقي قالت إنه "انتقد وضعيته الاجتماعية القاهرة في فيديو قبيل إقدامه على إضرام النار في جسده".

المصدر القريب من الشاب قال إن رزقي يعاني من مشاكل عائلية، وأنه من السابق لأوانه التأكد من الأسباب الحقيقية من وراء إقدامه على إضرام النار في جسده.

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