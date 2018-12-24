سجن رئيس الوزراء الباكستاني السابق 7 سنوات.. ما الأسباب؟

قضت محكمة باكستانية لمكافحة الفساد اليوم الإثنين بسجن رئيس الوزراء السابق نواز شريف سبع سنوات بتهم الكسب غير المشروع التي يقول إن دوافعها سياسية.

التفاصيل حسب قناة جيو الإخبارية:

يأتي الحكم على ضوء النتائج النهائية لتحقيق أجراه المكتب الوطني للمساءلة (حكومي) المعني بالتحقيق في قضايا الفساد.

السلطات ألقت القبض على شريف، داخل قاعة المحكمة، لتنفيذ حكم السجن.

شريف لم يتمكن من إثبات مصدر الدخل الذي مكنه من امتلاك مصنع للصلب في السعودية.

قضت المحكمة أيضا بتغريم شريف، نحو 25 مليون دولار.

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