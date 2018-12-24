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سياسة|باكستان

سجن رئيس الوزراء الباكستاني السابق 7 سنوات.. ما الأسباب؟

نواز شريف رئيس الوزراء الباكستاني المعزول
نواز شريف رئيس الوزراء الباكستاني المعزول
24/12/2018

قضت محكمة باكستانية لمكافحة الفساد اليوم الإثنين بسجن رئيس الوزراء السابق نواز شريف سبع سنوات بتهم الكسب غير المشروع التي يقول إن دوافعها سياسية.

التفاصيل حسب قناة جيو الإخبارية:
  • يأتي الحكم على ضوء النتائج النهائية لتحقيق أجراه المكتب الوطني للمساءلة (حكومي) المعني بالتحقيق في قضايا الفساد.
  • السلطات ألقت القبض على شريف، داخل قاعة المحكمة، لتنفيذ حكم السجن.
  • شريف لم يتمكن من إثبات مصدر الدخل الذي مكنه من امتلاك مصنع للصلب في السعودية.
  • قضت المحكمة أيضا بتغريم شريف، نحو 25 مليون دولار.
خلفيات:
  • سبق أن واجه شريف، اتهامات بالفساد كشفت عنهما وثائق مسربة تعرف بـ"أوراق بنما"، وتعود لعام 2016، وتتعلق باستثمارات له خارج نطاق حساباته المعلنة.
  • سبق أن أدانت محكمة في إسلام آباد، في مايو/ أيار الماضي، شريف وابنته وصهره، وصدرت بحقهم أحكام بالسجن (10 أعوام، و7 أعوام، وعام على التوالي) في قضية فساد، وأطلقت سراحهم بعد ذلك، بعد طعن على تلك الأحكام.
  • قالت المحكمة، إن شريف وابنته وصهره، لم يكشفوا عن مصادر أموالهم التي استخدموها في شراء عقارات فاخرة بالعاصمة البريطانية لندن، ولم يبلغوا السلطات الضريبية عنها.
  • أفرج عنه من السجن في سبتمبر/أيلول بانتظار نظر الطعن على الحكم.
  • يُصر شريف، الذي شغل منصب رئيس الوزراء 3 مرات دون أن يكمل فترة كاملة على الإطلاق، على براءته، ورفض جميع الاتهامات المنسوبة إليه بالتورط في مخالفات مالية.
     
المصدر : وكالات
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