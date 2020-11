خطاب استقالة ماتيس يعجل برحيله وترمب يعين وزيرا بالوكالة

قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية إن وزير الدفاع المستقيل جيمس ماتيس وقع أمرا بسحب القوات الأمريكية من سوريا، تنفيذا لقرار الرئيس دونالد ترمب والذي كان أحد أسباب استقالة ماتيس.

التفاصيل:

I am pleased to announce that our very talented Deputy Secretary of Defense, Patrick Shanahan, will assume the title of Acting Secretary of Defense starting January 1, 2019. Patrick has a long list of accomplishments while serving as Deputy, & previously Boeing. He will be great!

ترمب وماتيس:

When President Obama ingloriously fired Jim Mattis, I gave him a second chance. Some thought I shouldn’t, I thought I should. Interesting relationship-but I also gave all of the resources that he never really had. Allies are very important-but not when they take advantage of U.S.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 23, 2018