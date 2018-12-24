خطاب استقالة ماتيس يعجل برحيله وترمب يعين وزيرا بالوكالة

قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية إن وزير الدفاع المستقيل جيمس ماتيس وقع أمرا بسحب القوات الأمريكية من سوريا، تنفيذا لقرار الرئيس دونالد ترمب والذي كان أحد أسباب استقالة ماتيس.

التفاصيل:

توقيع الأمر جاء بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي تعيين باتريك شَناهان وزيرا للدفاع بالوكالة خلفاء لجيمس ماتيس اعتبارا من الأول من يناير/ كانون الثاني المقبل.

قرار ترمب يقرب بذلك موعد رحيل الجنرال ماتيس، 68 عاما، الذي أعلن أنه سيترك منصبه في نهاية فبراير/ شباط ليتيح انتقالا مريحا لخلفه.

لكن ترمب، المستاء جدا من التغطية الإعلامية لكتاب استقالة ماتيس والذي تضمن انتقادات حادة للرئيس، قام بتقديم الموعد.

ترامب كتب على تويتر "يسرني أن أعلن أن مساعد وزير الدفاع باتريك شَناهان الموهوب جدا سيتولى وزارة الدفاع بالوكالة اعتبارا من الاول من يناير/ كانون الثاني 2019".

ترمب أضاف أن لدى شناهان "لائحة طويلة من النجاحات في منصبه كمساعد للوزير وقبل ذلك لدى بوينغ. سيكون رائعا".

I am pleased to announce that our very talented Deputy Secretary of Defense, Patrick Shanahan, will assume the title of Acting Secretary of Defense starting January 1, 2019. Patrick has a long list of accomplishments while serving as Deputy, & previously Boeing. He will be great! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 23, 2018

شناهان يشغل منصب مساعد وزير الدفاع منذ يوليو/ تموز 2017.

شناهان لم يخدم في الجيش من قبل وأمضى الجزء الأكبر من حياته المهنية في القطاع الخاص.

شغل شناهان في السابق منصب نائب رئيس مجموعة بوينغ لصناعة الطائرات للشؤون اللوجستية والعمليات، كما شغل منصب نائب رئيس ومدير عام أنظمة بوينغ للدفاع الصاروخي.

ترمب وماتيس:

لهجة ترمب كانت ودودة ورحب بأداء جيم ماتيس في التغريدة التي أعلن فيها عن رحيله، مؤكدا أن "وزارة الدفاع في عهد جيم حققت تقدما كبيرا"، وأن ماتيس ينسحب "بكل التكريم الذي يستحقه".

لهجة ترمب تغيرت بعد يومين، وكتب على تويتر أنه منح ماتيس "فرصة ثانية" بعدما أقيل في عهد الرئيس السابق باراك أوباما "بلا تكريم".

الرئيس الأمريكي أشار إلى جملة في رسالة الاستقالة عن ضرورة أن تقوم الولايات المتحدة "بمعاملة الحلفاء باحترام"، قائلا إن "الحلفاء مهمون جدا لكن ليس عندما يستغلون الولايات المتحدة".

When President Obama ingloriously fired Jim Mattis, I gave him a second chance. Some thought I shouldn’t, I thought I should. Interesting relationship-but I also gave all of the resources that he never really had. Allies are very important-but not when they take advantage of U.S. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 23, 2018