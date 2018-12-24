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سياسة|الكويت

تعديل وزاري في الحكومة الكويتية بعد استقالة 4 وزراء

رئيس مجلس الوزراء الكويتي, الشيخ جابر المبارك
رئيس مجلس الوزراء الكويتي, الشيخ جابر المبارك
24/12/2018

أجرى رئيس مجلس الوزراء الكويتي جابر المبارك، اليوم، تعديلًا وزاريًا شمل قبول استقالة 4 وزراء وتعيين 4 آخرين وإعادة توزيع 3 حقائب أخرى، وفق مصادر حكومية.

التفاصيل:
  • رئيس الوزراء قبِلَ استقالة كل من وزيرة الشؤون الاجتماعية والتخطيط والتنمية هند الصبيح، ووزير النفط والكهرباء والماء بخيت الرشيدي، ووزير الأشغال والبلدية حسام الرومي، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي.
  • تم تعديل أسماء بعض الوزارات الشاغرة، وجرى تعيين كل من فهد الشعلة وزيرًا للأوقاف والبلدية، وخالد الفاضل وزيرًا للنفط، ومريم العقيل وزيرة للتنمية والتخطيط، وسعد الخراز وزيرًا للشؤون الاجتماعية والعمل، وفقًا لصحيفة "القبس" الكويتية.
  • أيضًا جرى إعادة توزيع 3 حقائب، حيث عينت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان والخدمات جنان بوشهري، وزيرةً للإسكان والأشغال، كما تقلد وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية فهد العفاسي، مهام وزارة وشؤون مجلس الأمة، وجرى تعيين وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، وزيرًا للتجارة والخدمات.
خلفية:
  • الحكومة الكويتية تضم 15 وزيرًا، إلى جانب رئيس الوزراء.
  • وزير الاشغال حسام الرومي كان قد قدم استقالته عقب الأضرار التي ألحقتها الأمطار الغزيرة بممتلكات الكويتيين والوافدين الشهر الماضي.
  • استقالة وزير النفط بخيت الرشيدي، جاءت تفاديًا للاستجواب الذي ينتظره من نواب مجلس الأمة.
  • الاستجواب حُدّدت محاوره في الإخفاق في تنفيذ مشروع الوقود البيئي، أكبر المشاريع التنموية، وتعمد تخفيض نسبة غرامات التأخير على مقاولي المشروع، وتضليل القيادة السياسية والشعب الكويتي ببيانات خاطئة عن الموعد المحدد للتشغيل وتكبيد الدولة خسائر ضخمة.
  • بعض النواب كانوا قد أعلنوا نيتهم استجواب وزيرة الشؤون هند الصبيح، بسبب إغلاقها بعض الجمعيات الخيرية، وزيادة عدد المخالفات في هيئة شؤون الإعاقة.
المصدر : الألمانية + الأناضول
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