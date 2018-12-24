تعديل وزاري في الحكومة الكويتية بعد استقالة 4 وزراء

أجرى رئيس مجلس الوزراء الكويتي جابر المبارك، اليوم، تعديلًا وزاريًا شمل قبول استقالة 4 وزراء وتعيين 4 آخرين وإعادة توزيع 3 حقائب أخرى، وفق مصادر حكومية.

التفاصيل:

رئيس الوزراء قبِلَ استقالة كل من وزيرة الشؤون الاجتماعية والتخطيط والتنمية هند الصبيح، ووزير النفط والكهرباء والماء بخيت الرشيدي، ووزير الأشغال والبلدية حسام الرومي، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي.

تم تعديل أسماء بعض الوزارات الشاغرة، وجرى تعيين كل من فهد الشعلة وزيرًا للأوقاف والبلدية، وخالد الفاضل وزيرًا للنفط، ومريم العقيل وزيرة للتنمية والتخطيط، وسعد الخراز وزيرًا للشؤون الاجتماعية والعمل، وفقًا لصحيفة "القبس" الكويتية.

أيضًا جرى إعادة توزيع 3 حقائب، حيث عينت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان والخدمات جنان بوشهري، وزيرةً للإسكان والأشغال، كما تقلد وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية فهد العفاسي، مهام وزارة وشؤون مجلس الأمة، وجرى تعيين وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، وزيرًا للتجارة والخدمات.

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