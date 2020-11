ترمب: السعودية وافقت على تمويل إعادة إعمار سوريا بالنيابة عنا

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن موافقة السعودية على تمويل إعادة إعمار سوريا نيابة عن الولايات المتحدة.

التفاصيل:

الرئيس الأمريكي وجه الشكر للسعودية "فاحشة الثراء" -حسب وصفه- على مساعدتها سوريا عوضا عن دولة عظمى على بعد آلالاف الأميال.

ترمب كتب على تويتر: السعودية وافقت على تقديم التمويل اللازم لإعادة إعمار سوريا بالنيابة عن الولايات المتحدة.

ترمب: أليس أمرا جيدا أن تساعد دول فاحشة الثراء جيرانها عوضا عن دولة عظمى على بعد 5 آلاف ميل.. شكرا السعودية.

Saudi Arabia has now agreed to spend the necessary money needed to help rebuild Syria, instead of the United States. See? Isn’t it nice when immensely wealthy countries help rebuild their neighbors rather than a Great Country, the U.S., that is 5000 miles away. Thanks to Saudi A!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 24, 2018