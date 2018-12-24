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سياسة

ترمب: السعودية وافقت على تمويل إعادة إعمار سوريا بالنيابة عنا

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وولي العهد السعودي محمد بن سلمان
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وولي العهد السعودي محمد بن سلمان
24/12/2018

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن موافقة السعودية على تمويل إعادة إعمار سوريا نيابة عن الولايات المتحدة.

التفاصيل:

الرئيس الأمريكي وجه الشكر للسعودية "فاحشة الثراء" -حسب وصفه- على مساعدتها سوريا عوضا عن دولة عظمى على بعد آلالاف الأميال.

ترمب كتب على تويتر: السعودية وافقت على تقديم التمويل اللازم لإعادة إعمار سوريا بالنيابة عن الولايات المتحدة.

ترمب: أليس أمرا جيدا أن تساعد دول فاحشة الثراء جيرانها عوضا عن دولة عظمى على بعد 5 آلاف ميل.. شكرا السعودية.

خلفية:
  • ترمب أعلن قبل أسبوع إنه سيسحب القوات الأمريكية من سوريا مبررا ذلك بتكلفة نشر القوات فيما يتعلق بأرواح الجنود الأمريكيين وأموال دافعي الضرائب.
  • مسؤولون أشاروا إلى أن الانسحاب قد يبدأ خلال أسابيع. وقال مسؤول كبير في وزارة الدفاع إنه يجري العمل على خطة محددة.
  • سحب القوات الأمريكية من سوريا كان أحد العوامل التي دفعت جيم ماتيس للاستقالة من منصبه كوزير للدفاع.
  • وزير الدفاع المستقيل جيمس ماتيس وقع أمرا، اليوم، بسحب القوات من سوريا تنفيذا لقرار ترمب.
  • الرئيس الأمريكي كرر عدة مرات خلال الحملات التي سبقت انتخابات التجديد النصفي، مطالبته للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بالدفع لواشنطن من أجل حماية بلاده.
  • ترمب وجه الشكر للسعودية قبل فترة لدورها في خفض أسعار النفط.
  • ترمب قال في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي "إن بلاده تعتزم أن تظل شريكا راسخا للسعودية، رغم أنه قد يكون من الوارد جدا أن ولي العهد السعودي كان لديه علم بخطة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي" داخل قنصلية بلاده في إسطنبول بتركيا مطلع شهر أكتوبر/ تشرين الأول.
  • ترمب أشار في بيان أصدره البيت الأبيض إلى أنه ليست لديه النية لإلغاء عقود عسكرية مع الرياض.
المصدر : الجزيرة مباشر
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