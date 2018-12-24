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سياسة

تركيا تعمل على إحالة التحقيق في قضية خاشقجي للأمم المتحدة

وزير الخارجية التركي مولود شاووش أوغلو
وزير الخارجية التركي مولود شاووش أوغلو
24/12/2018

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو (الإثنين) إن تركيا تعمل مع دول أخرى لإحالة التحقيق في قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي إلى الأمم المتحدة.

أبرز تصريحات تشاووش أوغلو:
  • أدلى تشاووش أوغلو بالتصريحات في مؤتمر صحفي في تونس مع نظيره التونسي خميس الجهيناوي.
  • تشاووش دعا السعودية لعرض ما توصلت إليه في القضية على المجتمع الدولي.
  • تركيا تدرك أن إسرائيل تحاول تقسيم المنطقة بما في ذلك العراق.
  • رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مستاء لإحساسه بالفشل في تقسيم سوريا.
جاويش أوغلو خلال مؤتمر صحفيمع نظيره التونسي خميس الجهيناوي.
 خلفيات:
  • الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي كان مقيما بالولايات المتحدة وكاتب المقالات بصحيفة واشنطن بوست، قُتل داخل قنصلية بلاده السعودية في إسطنبول في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
  • تطالب مؤسسات دولية ومنظمات حقوقية بتحقيق دولي في قضية خاشقجي.
  • مجلس الشيوخ الأمريكي أقر بالإجماع قرارا يؤكد مسؤولية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عن مقتل خاشقجي.
  • وسائل إعلام أمريكية قالت إن وكالة المخابرات المركزية الامريكية (سي آي إيه) خلصت إلى أن ابن سلمان من أمر بقتل خاشقجي.
  • السلطات السعودية وبعد روايات متضاربة قالت إن خاشقجي قتل بعدما تعرّضه للتخدير بجرعة كبيرة، ثم قطّعت جثته داخل القنصلية.
  • الرياض ألقت اللوم في الجريمة على عناصر أمن ومسؤولين في جهاز الاستخبارات السعودي.
  • الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 17 مسؤولا سعوديا الشهر الماضي لدورهم في قتل خاشقجي.
  • الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الذي برأ ابن سلمان أكثر من مرة، عارض فرض عقوبات على السعودية وتعهد بعلاقات "راسخة" معها.
     
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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