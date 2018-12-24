تركيا تعمل على إحالة التحقيق في قضية خاشقجي للأمم المتحدة

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو (الإثنين) إن تركيا تعمل مع دول أخرى لإحالة التحقيق في قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي إلى الأمم المتحدة.

أبرز تصريحات تشاووش أوغلو:

أدلى تشاووش أوغلو بالتصريحات في مؤتمر صحفي في تونس مع نظيره التونسي خميس الجهيناوي.

تشاووش دعا السعودية لعرض ما توصلت إليه في القضية على المجتمع الدولي.

تركيا تدرك أن إسرائيل تحاول تقسيم المنطقة بما في ذلك العراق.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مستاء لإحساسه بالفشل في تقسيم سوريا.

جاويش أوغلو خلال مؤتمر صحفيمع نظيره التونسي خميس الجهيناوي.

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