المظاهرات تصل الخرطوم والشرطة السودانية ترد بقنابل الغاز

قالت وكالة رويترز إن الشرطة السودانية أطلقت الغاز المسيل للدموع على مئات المتظاهرين في العاصمة السودانية الخرطوم مساء (الأحد).

ما القصة؟

تجمع المتظاهرون عقب مباراة لكرة القدم في مدينة أم درمان في الجهة المقابلة من وسط الخرطوم عبر نهر النيل.

على طريق رئيسي يؤدي إلى قلب الخرطوم، هتف المتظاهرون "الشعب يريد إسقاط النظام" و"حرية حرية" وسط وجود كثيف لقوات الأمن.

بعد مباراة كرة القدم بين الهلال والأفريقي التونسي مساء الأحد، طوقت قوات الأمن الشوارع الرئيسية حول الملعب وانتشر في أنحاء المنطقة أكثر من 30 شاحنة تقل قوات الأمن.

نقلت رويترز عن أحد الشهود: عندما انتهت المباراة سار المشجعون في شارع الأربعين في أم درمان وهم يهتفون حتى اقتربوا من النهر حيث منعتهم قوات الأمن.

الشاهد: حاصروهم في سيارات رباعية الدفع من الخلف وواجهوهم بالمركبات القادمة من جسر النيل الأبيض، مما أجبر بعض المتظاهرين على دخول المستشفى العسكري.

في وقت سابق اندلعت مظاهرات في مدينة أم روابة بولاية شمال كردفان وسط السودن.

شاهد قال إن 3 أشخاص أصيبوا عندما فرقت الشرطة المتظاهرين في المدينة الواقعة في جنوب البلاد.

خلفيات:

على مدار خمسة أيام تهز الاحتجاجات مدنا في أنحاء السودان بسبب ارتفاع الأسعار ونقص السلع الأساسية وأزمة في السيولة.

استهدف المحتجون مرارا مقار حزب المؤتمر الحاكم وطالبوا بإسقاط النظام.

منذ بدأ نطاق المظاهرات، قال سكان إن الشرطة فرقت المحتجين بالغاز المسيل للدموع فضلا عن استخدام الذخيرة الحية في بعض الأحيان.

قتل خلال الاحتجاجات 8 أشخاص بينما يقول معارضون إنه قتل ما يقل عن 12 حالة وفاة.

أعلنت السلطات حالة الطوارئ وحظر التجول وتعطيل الدراسة في المدارس والجامعات في عدة ولايات.

أنحى المسؤولون الحكوميون باللائمة في الاضطرابات على "مندسين".

الرئيس السوداني عمر البشير أحد أكثر القادة الأفارقة والعرب بقاء في السلطة وقد جاء إلى السلطة في انقلاب دعمه الجيش عام 1989.

اقترح نواب هذا الشهر تعديلا دستوريا لرفع القيود على فترات الرئاسة التي كانت ستلزمه بترك السلطة في 2020.