المظاهرات تصل الخرطوم والشرطة السودانية ترد بقنابل الغاز

قالت وكالة رويترز إن الشرطة السودانية أطلقت الغاز المسيل للدموع على مئات المتظاهرين في العاصمة السودانية الخرطوم مساء (الأحد).
ما القصة؟
- تجمع المتظاهرون عقب مباراة لكرة القدم في مدينة أم درمان في الجهة المقابلة من وسط الخرطوم عبر نهر النيل.
- على طريق رئيسي يؤدي إلى قلب الخرطوم، هتف المتظاهرون "الشعب يريد إسقاط النظام" و"حرية حرية" وسط وجود كثيف لقوات الأمن.
- بعد مباراة كرة القدم بين الهلال والأفريقي التونسي مساء الأحد، طوقت قوات الأمن الشوارع الرئيسية حول الملعب وانتشر في أنحاء المنطقة أكثر من 30 شاحنة تقل قوات الأمن.
- نقلت رويترز عن أحد الشهود: عندما انتهت المباراة سار المشجعون في شارع الأربعين في أم درمان وهم يهتفون حتى اقتربوا من النهر حيث منعتهم قوات الأمن.
- الشاهد: حاصروهم في سيارات رباعية الدفع من الخلف وواجهوهم بالمركبات القادمة من جسر النيل الأبيض، مما أجبر بعض المتظاهرين على دخول المستشفى العسكري.
- في وقت سابق اندلعت مظاهرات في مدينة أم روابة بولاية شمال كردفان وسط السودن.
- شاهد قال إن 3 أشخاص أصيبوا عندما فرقت الشرطة المتظاهرين في المدينة الواقعة في جنوب البلاد.
خلفيات:
- على مدار خمسة أيام تهز الاحتجاجات مدنا في أنحاء السودان بسبب ارتفاع الأسعار ونقص السلع الأساسية وأزمة في السيولة.
- استهدف المحتجون مرارا مقار حزب المؤتمر الحاكم وطالبوا بإسقاط النظام.
- منذ بدأ نطاق المظاهرات، قال سكان إن الشرطة فرقت المحتجين بالغاز المسيل للدموع فضلا عن استخدام الذخيرة الحية في بعض الأحيان.
- قتل خلال الاحتجاجات 8 أشخاص بينما يقول معارضون إنه قتل ما يقل عن 12 حالة وفاة.
- أعلنت السلطات حالة الطوارئ وحظر التجول وتعطيل الدراسة في المدارس والجامعات في عدة ولايات.
- أنحى المسؤولون الحكوميون باللائمة في الاضطرابات على "مندسين".
- الرئيس السوداني عمر البشير أحد أكثر القادة الأفارقة والعرب بقاء في السلطة وقد جاء إلى السلطة في انقلاب دعمه الجيش عام 1989.
- اقترح نواب هذا الشهر تعديلا دستوريا لرفع القيود على فترات الرئاسة التي كانت ستلزمه بترك السلطة في 2020.