الرئاسة التركية: أردوغان أقنع ترمب بالانسحاب من سوريا

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالن إن الرئيس رجب طيب أردوغان هو من أقنع نظيره الأمريكي دونالد ترمب بتفعيل آلية سحب قوات بلاده من سوريا، حسبما نقلت وكالة الأناضول.

أهم تصريحات كالن:

بدء تفعيل آلية الانسحاب الأمريكي من سوريا هو "نتيجة دفع أردوغان ترمب لهذا القرار بدواع مقنعة خلال مكالمتهما الهاتفية في 14 ديسمبر/ كانون الأول الجاري".

رئيس بلادنا قالها بشكل واضح وصريح الولايات المتحدة وتركيا ليستا بحاجة إلى تنظيم حزب العمال الكردستاني/ وحدات حماية الشعب الكردية "الإرهابي" من أجل القضاء على تنظيم الدولة وتطهير المنطقة منه.

تركيا تفرق بكل وضوح بين الأكراد ومنظمة حزب العمال الكردستاني/ وحدات حماية الشعب الكردية "الإرهابية".

الرئيس أردوغان طرح مسألة الاعتراف بحقوق أكراد سوريا الأساسية أثناء حديث مع رئيس النظام السوري بشار الأسد في عامي 2010 و2011، قبيل اندلاع الحرب بسوريا، وبينما لم يكن العالم يدري بوجود الأكراد في هذا البلد.

أردوغان دعا في حينه إلى منح بطاقات هوية للأكراد السوريين غير المجنسين وتنمية المناطق الكردية بسوريا.

نحن ننظر إلى أكراد سوريا بعين الأخوة طالما لم يتورطوا في الإرهاب، الأمر الذي ينطبق على كافة الأكراد في المنطقة.

وفد عسكري أمريكي سيزور بلادنا ويبحث مع نظرائه الأتراك التنسيق بشأن (سحب القوات الأمريكية) خلال هذا الأسبوع.

الولايات المتحدة وتركيا "يمكنهما القضاء على داعش وإرساء الاستقرار في المنطقة، وبهذا نكون قد اتخذنا خطوة مهمة حيال الحفاظ على وحدة التراب السوري.

تركيا ستنسق مع روسيا أيضا بشأن شرق الفرات على ضوء المستجدات الأخيرة المتمثلة في قرار الانسحاب الأمريكي.

تركيا ستواصل كفاحها ضد الإرهاب بكل تصميم "وليس واردًا أن نأخذ إذنا أو موافقة لأجل ذلك، لا من اسرائيل ولا أي دولة أخرى".

إدلب

سيواصل جنودنا البقاء في محيط إدلب وبذلك سيوفرون الأمن والاستقرار للمنطقة مع العناصر المحلية.

تركيا ستواصل تعزيزها العسكري هناك بموجب اتفاق سوتشي.

النظام اخترق اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب أكثر من 600 مرة منذ 17 سبتمبر/أيلول الماضي.

هدف النظام واضح عبر هذه الأعمال الاستفزازية، ولكن تركيا والعناصر المحلية الأخرى في المنطقة لن تنجر وراء هذه الاستفزازات.

زيارة ترمب

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قال إنه سيزور تركيا خلال 2019 تلبية لدعوة من الرئيس أردوغان.

لم نغلق الأبواب أمام شراء منظومات باتريوت ويمكننا دراسة المسألة، المهم في الأمر هو طبيعة وفحوى العرض الذي سيصلنا".

أردوغان ونتيناهو