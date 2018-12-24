الاحتلال يحتجز وزير الزراعة الفلسطيني شرقي رام الله

احتجزت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء أمس، وزير الزراعة الفلسطيني سفيان سلطان، شرق رام الله، خلال مغادرته المدينة متوجهًا إلى الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
كما استدعت سلطات الاحتلال أحد حراس المسجد الأقصى للتحقيق، وشنت قواته حملة اعتقالات بالضفة والقدس المحتلتين، وشددت من إجراءاتها العسكرية في الخليل.
عقب محاولات الاعتداء عليه من قبل الحاخام "غليك" وقوات الاحتلال ..
صور شرطة الاحتلال تسلم خليل الترهوني أحد حراس المسجد الأقصى للتحقيق، اليوم pic.twitter.com/WoIOsLp5un
— الياسمين 🌸 (@qudspal) December 23, 2018
مواجهات اندلعت، فجرًا، في مدينتي نابلس وقلقيلية، ودهم الاحتلال قرية دير نظام شمال غربي رام الله ووزع منشورات "تحذيرية" للمواطنين.
مجموعة من المستوطنين في تل الرميدة بمدينة الخليل، اعتدوا أمس على مركز "الصمود والتحدي" التابع لتجمع شباب ضد الاستيطان وهدموا غرفة تابعة للمركز، حيث تم في وقت سابق منع استكمال بنائها من قبل الاحتلال.