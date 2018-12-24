الاحتلال يحتجز وزير الزراعة الفلسطيني شرقي رام الله

احتجزت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء أمس، وزير الزراعة الفلسطيني سفيان سلطان، شرق رام الله، خلال مغادرته المدينة متوجهًا إلى الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

كما استدعت سلطات الاحتلال أحد حراس المسجد الأقصى للتحقيق، وشنت قواته حملة اعتقالات بالضفة والقدس المحتلتين، وشددت من إجراءاتها العسكرية في الخليل.

بيان وزارة الزراعة الفلسطينية:

قوات الاحتلال أوقفت مركبة الوزير سلطان واقتادته تحت تهديد السلاح إلى مدخل مستوطنة "جفعات أساف" المقامة على أراضي المواطنين شرق رام الله.

قوات الاحتلال تعمدت الإساءة إلى الوزير، وباشرت عملية تفتيش دقيقة لمركبته، قبل أن تستولي على جهاز الإنذار الخاص بها.

نستنكر هذا الإجراء الاحتلالي بحق الوزير سلطان باعتباره مخالفًا للقانون الدولي الإنساني، ويأتي في سياق الهجمة الإسرائيلية المتصاعدة بحق أبناء شعبنا.

استدعاء أحد حراس الأقصى:

سلطات الاحتلال استدعت، أمس، حارس المسجد الأقصى خليل الترهوني للتحقيق معه صباح اليوم.

المسؤول الإعلامي بدائرة أوقاف القدس فراس الدبس، قال إن أمر الاستدعاء جاء عقب استفزاز الحارس الترهوني من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال ومحاولتها الاعتداء عليه خلال مزاولته عمله، أثناء اقتحام وتجول عضو الكنيست المتطرف "يهودا غليك" للمسجد الأقصى.

غليك اقتحم أمس برفقة 118 مستوطنا، المسجد الأقصى بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الخاصة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته واستمعوا إلى شروحات حول أُسطورة الهيكل المزعوم.

عقب محاولات الاعتداء عليه من قبل الحاخام "غليك" وقوات الاحتلال ..

صور شرطة الاحتلال تسلم خليل الترهوني أحد حراس المسجد الأقصى للتحقيق، اليوم pic.twitter.com/WoIOsLp5un — الياسمين 🌸 (@qudspal) December 23, 2018

حملة اعتقالات:

قوات الاحتلال، اعتقلت فجر اليوم، أكثر من 20 فلسطينيًا خلال حملة مداهمات في أنحاء متفرقة من الضفة والقدس المحتلتين، ردًا على مقاومة الشبان للاحتلال ومستوطنيه.

حملة الاعتقالات تركزت في رام الله وبيت لحم والقدس والخليل ونابلس وقلقيلية وشملت مداهمات لعديد من المنازل، ومن بين المعتقلين شاب أفرج عنه الأمن الفلسطيني قبل يومين في رام الله.

مواجهات اندلعت، فجرًا، في مدينتي نابلس وقلقيلية، ودهم الاحتلال قرية دير نظام شمال غربي رام الله ووزع منشورات "تحذيرية" للمواطنين.

إجراءات مشددة في الخليل: