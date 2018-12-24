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سياسة|إسرائيل

إسرائيل تجري انتخابات مبكرة في أبريل والمعارضة ترحب

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
24/12/2018

قال متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تويتر إن إسرائيل ستجري انتخابات عامة في أبريل/نيسان المقبل.

التفاصيل:
  • المتحدث أضاف نقلا عن بيان صادر عن شركاء الائتلاف الحاكم "قرر زعماء الائتلاف بالإجماع حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة مطلع أبريل".
  • كان من المقرر إجراء انتخابات في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.
  • الائتلاف الحاكم يمر بأزمة منذ استقالة وزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان بعد التصعيد الأخير في غزة.
  • هناك خلاف أيضا داخل الائتلاف بشأن مشروع قانون للتجنيد العسكري يؤثر على إعفاء اليهود المتدينين من التجنيد الإجباري.
  • نتنياهو يتولى رئاسة الوزراء لفترة رابعة ويحكم بأغلبية ضئيلة وهي 61 مقعدا في البرلمان المؤلف من 120 مقعدا. ويقود حزب ليكود اليميني.
ترحيب المعارضة:
  • رحبت أحزاب المعارضة الإسرائيلية بقرار الائتلاف الحكومي الإسرائيلي إجراء انتخابات مبكرة.
  • زعيمة المعارضة الاسرائيلية في الكنيست تسيبي ليفني كتبت على تويتر "قولوا من الآن فصاعدا: ليس يوم انتخابات، بل يوم ثورة".
  • يوئيل حسون عضو الكنيست من حزب "المعسكر الصهيوني" المعارض رحب بالقرار وكتب على تويتر "سيقرر الشعب الحكومة التي يريدها: حكومة أمل أم حكومة جمود، نحن ندعو جميع أحزاب الوسط- اليسار، إلى الانضمام إلينا سريعا لإعادة الأمل الذي انتظرته إسرائيل طويلا".
  • رئيس القائمة العربية المشتركة أيمن عودة كتب هو أيضا على تويتر "كلما كانت أبكر كلما كانت أفضل".
  • زعيمة حزب ميرتس المعارض تمار زاندبيرغ قالت للموقع الالكتروني لصحيفة هآرتس "حان الوقت للائتلاف أن يحلّ نفسه، وحان الوقت لمستقبل أفضل لإسرائيل".
التحقيقات مع نتنياهو:
  • الموقع الإلكتروني لصحيفة هآرتس نقل عن وزارة العدل الاسرائيلية إن تبكير موعد الانتخابات العامة "لن تؤثر على التحقيقات الجنائية الجارية مع نتنياهو على خلفية قضايا فساد".
  • تُجري الشرطة الاسرائيلية منذ نحو عامين تحقيقات مع نتنياهو في قضايا فساد في 3 ملفات مختلفة.
  • سبق أن أوصت الشرطة الإسرائيلية بتقديم لوائح اتهام ضد نتنياهو بتهم تلقي "الرشوة والاحتيال وإساءة الائتمان".
  • المستشار القانوني للحكومة لم يقرر حتى الآن ما إذا كان سيقدم لائحة اتهام ضد نتنياهو أم لا.
تحالف يميني:
  • قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، عقب الإعلان عن تبكير موعد الانتخابات، إنه يسعى إلى تشكيل تحالف يميني مماثل للائتلاف الحالي.
  • نتنياهو قال "إنه يأمل أن يكون الائتلاف الحالي لحكومته نواة للتحالف المقبل".
  • نتنياهو قال إنه في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي رفض الدعوات "غير المسؤولة" لإجراء انتخابات مبكرة بسبب ما وصفه بأنه وضع أمني صعب تواجهه إسرائيل.
  • نتنياهو أكد أنه في ذلك الوقت لم يستطع أن يفصل على الملأ الخطوات الحساسة التي يتم اتخاذها، "ولكن الجميع الآن يعلم عنه".
  • نتنياهو ركز على قوة إسرائيل العسكرية، مشيرا إلى أن "إسرائيل تحتل المرتبة الثامنة في العالم، وهذا أمر لا يصدق".
  • كما تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي عن إيران وحزب الله، وقال" نحن نعمل باستمرار على منع تموضع إيران في سوريا".
  • نتنياهو أشار إلى علاقة اسرائيل القوية مع واشنطن، قائلاً "إن تحالف اسرائيل مع الولايات المتحدة في ذروته وهو أقوى من أي وقت مضى".
المصدر : وكالات
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