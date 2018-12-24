أول تصريحات للبشير منذ اندلاع احتجاجات السودان

أكد الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم الإثنين، استمرار الدولة في إجراء إصلاحات اقتصادية توفر للمواطنين حياة كريمة.

التفاصيل:

التصريحات التي نقلتها وكالة الأنباء السودانية (سونا) جاءت خلال لقاء البشير مع هيئة قيادة جهاز الأمن والمخابرات الوطني.

البشير أكد استمرار الدولة في إجراء إصلاحات اقتصادية توفر للمواطنين حياة كريمة.

البشير أشاد بالجهود التنسيقية بين القوات النظامية، مثمناً جهود الجهاز في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

البشير دعا المواطنين إلى عدم الالتفات لمروجي الشائعات والحذر من الاستجابة لمحاولات زرع الإحباط، ووعد بإجراءات حقيقية تعيد ثقة المواطنين في القطاع المصرفي.

الوكالة أوردت أن رئيس الجمهورية تلقى تقريرا مفصلا بمجريات الأحداث وتداعياتها، واطمأن على الإجراءات التي تم اتخاذها.

هذه أول تصريحات للبشير منذ اندلاع الاحتجاجات المنددة بتدهور الأوضاع الاقتصادية والتي شملت حتى اليوم 14 ولاية من أصل 18.

خط أحمر

المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني الفريق أول صلاح عبد الله محمد أكد التفاف قوات الجهاز حول قائدها الأعلى واضطلاع الجهاز بمهامه الدستورية في الحفاظ على أمن الوطن وسلامة المواطنين، بحسب الوكالة.

عبد الله أشار إلى احترام الجهاز لحق التعبير السلمي، محذراً بأن المساس بالممتلكات العامة وترويع المواطنين والتعدي على ممتلكاتهم خطاً أحمر، على حد وصفه.

تجدد الاحتجاجات

الاحتجاجات تجددت في ولاية الجزيرة التي تترقب زيارة للبشير غدا الثلاثاء بحسب وكالة الأنباء السودانية.

شاهد عيان من مدينة المناقل في الولاية (186 كلم جنوب الخرطوم) قال لوكالة فرانس برس "خرج عشرات من طلاب الجامعة وساروا في تظاهرة وهم يهتفون +الشعب يريد اسقاط النظام+ وفرقتهم الشرطة باستخدام الهراوات".

مدينة رفاعة (120 كلم جنوب الخرطوم) شهدت أيضا تظاهر عشرات الطلاب الذين اغلقوا الطريق وأحرقوا إطارات قديمة للسيارات، وفقا لشاهد آخر.

خلفيات:

الجماهير السودانية تردد "الشعب يريد اسقاط النظام في استاد الهلال اليوم "#مدن__السودان_تنتفض pic.twitter.com/fQnWNmw6UL — Social distancer 🤞🏿 (@SudanPower) December 23, 2018