مصر.. تغييرات بقيادات الجيش تشمل مدير المخابرات الحربية

قال مصدران أمنيان لرويترز إنه تم تعيين اللواء خالد مجاور مديرا للمخابرات الحربية المصرية‭‭‭ ‬‬‬خلفا للواء محمد الشحات.

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لم يقدم المصدران أسبابا لتغيير الشحات لكن السيسي قام بتغيير عدد من كبار مسؤولي الأمن في الجيش ووزارة الداخلية وجهاز المخابرات العامة خلال السنوات القليلة الماضية.

تولى مجاور من قبل منصب نائب مدير المخابرات الحربية وقائد الجيش الثاني الميداني والملحق العسكري في سفارة مصر بالولايات المتحدة.

اللواء محمد الشحات تولى منصب مدير المخابرات الحربية خلال آخر 3 سنوات.

السيسي أصدر أيضا قرار بتعيين اللواء صلاح سرايا قائدا للمنطقة الغربية العسكرية، وهي التي تتولى تأمين الصحراء الغربية.

السيسي عين حليفه الوثيق عباس كامل رئيسا للمخابرات العامة في يونيو/ حزيران الماضي

الجيش والمخابرات في دوائر صنع القرار