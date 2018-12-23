البث الحي
سياسة|مصر

مصر.. تغييرات بقيادات الجيش تشمل مدير المخابرات الحربية

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - أرشيفية
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - أرشيفية
23/12/2018

قال مصدران أمنيان لرويترز إنه تم تعيين اللواء خالد مجاور مديرا للمخابرات الحربية المصرية‭‭‭ ‬‬‬خلفا للواء محمد الشحات.

التفاصيل
  • لم يقدم المصدران أسبابا لتغيير الشحات لكن السيسي قام بتغيير عدد من كبار مسؤولي الأمن في الجيش ووزارة الداخلية وجهاز المخابرات العامة خلال السنوات القليلة الماضية.
  • تولى مجاور من قبل منصب نائب مدير المخابرات الحربية وقائد الجيش الثاني الميداني والملحق العسكري في سفارة مصر بالولايات المتحدة.
  • اللواء محمد الشحات تولى منصب مدير المخابرات الحربية خلال آخر 3 سنوات.
  • السيسي أصدر أيضا قرار بتعيين اللواء صلاح سرايا قائدا للمنطقة الغربية العسكرية، وهي التي تتولى تأمين الصحراء الغربية.
السيسي عين حليفه الوثيق عباس كامل رئيسا للمخابرات العامة في يونيو/ حزيران الماضي
الجيش والمخابرات في دوائر صنع القرار
  • عين السيسي حليفه الوثيق اللواء عباس كامل رئيسا للمخابرات العامة في يونيو/ حزيران الماضي بعد أسبوعين من تغيير وزيري الدفاع والداخلية.
  • يلعب الجيش وأجهزة المخابرات دورا رئيسيا في الدوائر العليا لصنع القرار في البلاد وبرز هذا الدور منذ أن قاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إطاحة الجيش بالرئيس السابق محمد مرسي الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013.
  • كشف تحقيق سابق لموقع مدى مصر الدور الذي لعبه جهاز المخابرات العامة في تكوين البرلمان المصري عبر اختيار قوائم النواب الذين تقدموا بأوراق ترشيحهم.
  • موقع مدى مصر كشف أيضا قبل أسابيع عن دور جهاز المخابرات العامة في صفقة الغاز مع إسرائيل، تتولى بموجبه شركة تابعة للمخابرات استيراد الغاز لحسابها.
  • تثور من حين لآخر نقاشات حول وجود صراعات بين الأجهزة الأمنية والسيادية المختلفة في مصر، لكن السيسي استطاع أن يحسم أي صراعات محتملة بعد أن أقال كافة الضباط والقيادات التي شاركت في الانقلاب العسكري الذي قاده السيسي في 3 يوليو/ تموز 2013.
المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من سياسة

قس مؤيد لترمب: "الرب" غير راض عن تزوير الانتخابات لصالح بايدن (فيديو)

هجم بيرسونز على إحدى الطاولات بجانبه وقلبها على ظهرها (مواقع التواصل)

تركيا تحتج على تفتيش سفينتها في المتوسط

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

رويترز: وفد إسرائيلي يبحث في السودان التعاون في مجال الزراعة والصحة

ترمب يهاتف نتنياهو والبرهان عن إلغاء تصنيف السودان دولة راعية للإرهاب-23 أكتوبر (رويترز)

الشرطة الفرنسية تفكك بالقوة مخيم للاجئين في باريس(فيديو)

المخيم الجديد أقيم لإيواء مئات اللاجئين الذين تم إجلائهم من ملاجئ مؤقتة في ضاحية "سان دوني" الأسبوع الماضي دون توفير بديل. (الأناضول)
الأكثر قراءة

رئيس الوزراء الإيطالي يوجه إنذارا أخيرا للسيسي (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز ـ أرشيف)

ترمب يوافق على بدء إجراءات نقل السلطة إلى بايدن

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن والمنتهية ولاياته دونالد ترمب (ر ويترز)

بينهم مسلمة من أصل عربي.. بايدن يعلن أسماء فريقه الرئاسي (فيديو)

الأمريكية من أصول فلسطينية ريما دودين (موافع التواصل)

انتقادات حادة في الجزائر لتصريحات ماكرون عن الرئيس تبون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)