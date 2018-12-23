مصر: أحكام بالسجن على مرشد الإخوان ترتفع لـ 85 عاما

قضت محكمة مصرية في حكم نهائي جديد الاحد بالسجن 10 سنوات على الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في قضية "أحداث بني سويف".

أبرز تصريحات عبد المنعم عبد المقصود محامي مرشد الإخوان:

بهذا الحكم، يصل مجموع الأحكام النهائية التي صدرت في حق بديع إلى 85 عاما.

لا يزال المرشد يحاكم في عدد من القضايا بينها محاكمات عسكرية.

محكمة النقض خفّفت الحكم من السجن المؤبد (25 عاما).

صدرت أحكام نهائية بالسجن لمدة 3 أعوام بحق 38 آخرين بدلا من 15 عاما في القضية نفسها.

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