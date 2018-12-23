مسؤول عسكري إسرائيلي يقلل من أهمية سحب واشنطن قواتها من سوريا

قلل رئيس هيئة الأركان العامة بجيش الاحتلال الإسرائيلي غادي إيزنكوت من تأثيرات قرار سحب القوات الأميركية من سوريا على اسرائيل، ووصفه بانه:"حدث جوهري ومهم،لكن لا ينبغي المبالغة فيه"

وردت تصريحات إيزنكوت، اليوم الأحد، خلال أعمال مؤتمر "الجيش والمجتمع الإسرائيلي" الذي ينظمه المركز المتعدد المجالات في "هرتسليا"، بمشاركة غادي إيزنكوت ورئيس المحكمة العليا السابق أهارون باراك والقاضية السابقة دوريت بينيش.

يقام المؤتمر بالتعاون مع كلية الأمن القومي للسنة السابعة على التوالي في ذكرى رئيس الأركان السابق أمنون –شاحاك.

مضمون التصريحات:

إن القرار الأمريكي بسحب القوات حدث مهم، لكن لا ينبغي المبالغة فيه".

منذ سنوات ونحن نتعامل مع هذه الجبهة وحدنا، وقد عمل الجيش الإسرائيلي بشكل مستقل في هذا المجال حتى في السنوات الأخيرة.

نحن نعمل لضمان مصالح إسرائيل، ويتم اتخاذ القرار عندما تكون العلاقة بين الجيش الإسرائيلي والجيش الأمريكي في أوجها.

سياق تصريحات المسؤول العسكري الإسرائيلي الرفيع:

تأتي تصريحات إيزنكوت في وقت اعتبرت فيه تحليلات إسرائيلية أن قرار ترمب، بسحب القوات الأمريكية من سوريا بالكامل يعد بمثابة ضربة لإسرائيل، وأنه يبقيها وحيدة بمفردها في مجال جهود إبعاد إيران عن الوجود العسكري المكثف في سوريا، كما ذهبت بعض التحليلات لاعتبار قرار ترمب يدل على "ضعف وربما خيانة " من جانب الولايات المتحدة لحلفائها في المنطقة.

ورغم أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، قد صرح، أنه علم بهذا القرار، مطلع الأسبوع، في محادثة مع الرئيس الأمريكي، إلا أنه أضاف أن إسرائيل تدرس هذا القرار، وتعمل على الحفاظ على أمنها، رغم خيبة الأمل الإسرائيلية من القرار.

كان مسؤولون كبار في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية قد تحدثوا في الأسابيع الأخيرة، عن أهمية من الدرجة الأولى لبقاء القوات الأمريكية هناك، حتى في ظل الضغوطات الروسية على إيران لتقليص عمليات نقل الأسلحة لحزب الله عن طريق سوريا.

كان ترمب متحفظا منذ البداية بشأن استمرار وجود القوات الأمريكية في المنطقة، عندما تحدث عن "أمريكا أولا"، خلال حملته الانتخابية، من خلال تقليص الاستثمار العسكري في الشرق الأوسط. وبعد أشهر من تسلمه مهام منصبه، استجاب لطلب قادة الجيش الأمريكي، وأبقى القوات الأمريكية في سوريا التي يصل عددها حاليا لنحو ألفي جندي.

قبل نحو شهرين تحدثت تقارير عن مصادقته على مضاعفة عدد الجنود، إلا أنه يعلن الآن أن الدبلوماسيين الأمريكيين سوف يغادرون سورية مباشرة، وأن الانسحاب سيستكمل خلال مائة يوم.

برر ترامب قراره بانتهاء الحرب على تنظيم الدولة بعد انهيار التنظيم وانتزاع أكبر مدينتين سيطر عليها، الموصل في العراق والرقة في سورية.

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