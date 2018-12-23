في الأيام الأخيرة لحياته.. خاشقجي يرفض تهديدات القحطاني ومغرياته

في محاولة لرسم صورة للأيام الأخيرة من حياة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، نشرت واشنطن بوست تقريرا مطولا عن المخاطر والتهديدات والضغوط التي واجهها خاشقجي من ولي العهد السعودي وأعوانه.

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