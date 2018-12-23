شاهد: مظاهرات السترات الصفراء تصل لبنان.. ما هي مطالبهم؟

تظاهر مئات اللبنانيين من مختلف الطوائف والمناطق، (الأحد)، في ساحتي الشهداء ورياض الصلح، وسط بيروت، احتجاجاً على تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية.
ما القصة؟
- بدأت الدعوات للتظاهر منذ أسبوع على مواقع التواصل الاجتماعي عبر هاشتاج #أنا_نازل_عالشارع".
- أقتبس بعض المشاركين فكرة "السترات الصفراء" الفرنسية، رافعين شعاراتٍ تتعلق بالحقوق ومقوّمات العيش الكريم.
- اصطدم بعض المتظاهرين بالقوى الأمنية، بعد محاولاتٍ منهم بتجاوز الحواجز الحديدية التي تفصل المتظاهرين عن مقر الحكومة.
- شهدت المظاهرة بعض أعمال الشغب، وقطع طرق أساسية في العاصمة، ما استدعى تدخّل مجموعة من الجيش اللبناني.
- انتقلت عدوى التظاهر من بيروت إلى باقي المناطق اللبنانية، مثل صور وصيدا والنبطية جنوب لبنان، وطرابلس في الشمال لكن بأعداد أقل.
- لم يصدر عن المنظمين أي بيان، أو كلمة مشتركة، بل اكتفى المتظاهرون برفع شعارات بمطالب معيشية.
مطالب المتظاهرين بحسب الإعلامي علي مرتضى:
- خفض الضرائب على أسعار المحروقات.
- خطة صحية شاملة تشمل البطاقة الصحية.
- إعادة الفائدة على سندات الخزينة إلى ما كانت عليه بنسبة 7,5% بعدما صارت 10%".
خلفيات:
- الداعون لهذا التحرك قرروا تأجيل التظاهر لحين انتهاء أعياد الميلاد ورأس السنة، على أن يُستأنف التحرك عقب الاحتفالات.
- منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اتّهم رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، "حزب الله"، بـ"تعطيل" تشكيل الحكومة الجديدة، مشددًا على رفضه خرق اتفاق الطائف، وسط اتهامات متبادلة بين الجانبين.