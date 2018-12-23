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سياسة|لبنان

شاهد: مظاهرات السترات الصفراء تصل لبنان.. ما هي مطالبهم؟

23/12/2018

تظاهر مئات اللبنانيين من مختلف الطوائف والمناطق، (الأحد)، في ساحتي الشهداء ورياض الصلح، وسط بيروت، احتجاجاً على تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

ما القصة؟
  • بدأت الدعوات للتظاهر منذ أسبوع على مواقع التواصل الاجتماعي عبر هاشتاج #أنا_نازل_عالشارع". 
  • أقتبس بعض المشاركين فكرة "السترات الصفراء" الفرنسية، رافعين شعاراتٍ تتعلق بالحقوق ومقوّمات العيش الكريم. 
  • اصطدم بعض المتظاهرين بالقوى الأمنية، بعد محاولاتٍ منهم بتجاوز الحواجز الحديدية التي تفصل المتظاهرين عن مقر الحكومة.
  • شهدت المظاهرة بعض أعمال الشغب، وقطع طرق أساسية في العاصمة، ما استدعى تدخّل مجموعة من الجيش اللبناني. 
  • انتقلت عدوى التظاهر من بيروت إلى باقي المناطق اللبنانية، مثل صور وصيدا والنبطية جنوب لبنان، وطرابلس في الشمال لكن بأعداد أقل. 
  • لم يصدر عن المنظمين أي بيان، أو كلمة مشتركة، بل اكتفى المتظاهرون برفع شعارات بمطالب معيشية. 
مطالب المتظاهرين بحسب الإعلامي علي مرتضى:
  • خفض الضرائب على أسعار المحروقات.
  • خطة صحية شاملة تشمل البطاقة الصحية.
  • إعادة الفائدة على سندات الخزينة إلى ما كانت عليه بنسبة 7,5% بعدما صارت 10%". 
خلفيات:
  • الداعون لهذا التحرك قرروا تأجيل التظاهر لحين انتهاء أعياد الميلاد ورأس السنة، على أن يُستأنف التحرك عقب الاحتفالات.
  • منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اتّهم رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، "حزب الله"، بـ"تعطيل" تشكيل الحكومة الجديدة، مشددًا على رفضه خرق اتفاق الطائف، وسط اتهامات متبادلة بين الجانبين.
المصدر : الأناضول
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