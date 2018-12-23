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سياسة|إندونيسيا

شاهد: لحظة اجتياح "تسونامي" لمسرح بحفل موسيقي

23/12/2018

أظهرت لقطات مصورة (الأحد) لحظات ارتطام أمواج مد عاتية (تسونامي) بحفل موسيقي في إندونيسيا واجتياح المسرح حيث كانت فرقة الروك المحلية "سيفينتين" تقدم عروضها.

ما الذي حدث؟
  • المقاطع المتداولة على الإنترنت، أظهرت مسرحًا قريبًا من الشاطئ جرفته المياه حيث كانت الفرقة الموسيقية تقدم حفلًا، ما أسفر عن مقتل موسيقي واحد على الأقل. ولا يزال آخرون في عداد المفقودين.
  • الفرقة قالت في بيان: "المياه جرفت المسرح الذي كان قريبًا جدًا من البحر… ارتفعت المياه وجرفت الجميع. فقدنا أحباءنا ومن بينهم عازفنا ومديرنا… وهناك آخرون في عداد المفقودين".
  • أمواج المد العاتية تسببت بمقتل ما لا يقل عن 62 شخصا وإصابة المئات في جزيرتي جاوة وسومطرة بإندونيسيا في أعقاب انهيار أرضي تحت سطح البحر نتيجة ثوران بركان أناك كراكاتوا، وضرب التسونامي مضيق سوندا الفاصل بين الجزيرتين مساء أمس السبت.
المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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