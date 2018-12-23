شاهد: لحظة اجتياح "تسونامي" لمسرح بحفل موسيقي

أظهرت لقطات مصورة (الأحد) لحظات ارتطام أمواج مد عاتية (تسونامي) بحفل موسيقي في إندونيسيا واجتياح المسرح حيث كانت فرقة الروك المحلية "سيفينتين" تقدم عروضها.

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