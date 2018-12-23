رئيس مكتب الأمن الوطني السوري يلتقي عباس كامل في القاهرة

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية إن مدير الاستخبارات المصرية اللواء عباس كامل التقى رئيس مكتب الأمن الوطني السوري اللواء علي المملوك في القاهرة أمس (السبت).

التفاصيل حسب وكالتي الشرق الأوسط والأنباء السورية:

اللواء علي المملوك قام بزيارة إلى مصر يوم أمس (السبت).

مدير الاستخبارات المصرية اللواء عباس كامل هو من وجه الدعوة للملوك.

كامل والمملوك بحثا القضايا السياسية والأمنية وجهود مكافحة الإرهاب.

مصر ترغب في التطبيع:

المملوك يرأس مكتب الأمن الوطني السوري (أهم أفرع الاستخبارات).

المملوك اسمه مدرج على لائحة العقوبات الأوربية المفروضة على قيادات النظام السوري.

هذه ليست الزيارة الأولى لعلي المملوك إلى مصر، إذ سبقتها زيارة أخرى في 2016 قالت وكالة الأنباء السورية إنها جاءت بدعوة من النظام المصري.

وزير خارجية النظام السوري وليد المعلم أكد سابقا رغبة مصر في تعزيز العلاقات مع نظام الأسد.

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