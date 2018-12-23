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سياسة

رئيس مكتب الأمن الوطني السوري يلتقي عباس كامل في القاهرة

اللواء علي المملوك رئيس مكتب الأمن الوطني السوري واللواء عباس كامل مدير المخابرات العامة المصرية
اللواء علي المملوك رئيس مكتب الأمن الوطني السوري واللواء عباس كامل مدير المخابرات العامة المصرية
23/12/2018

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية إن مدير الاستخبارات المصرية اللواء عباس كامل التقى رئيس مكتب الأمن الوطني السوري اللواء علي المملوك في القاهرة أمس (السبت).

التفاصيل حسب وكالتي الشرق الأوسط والأنباء السورية:
  • اللواء علي المملوك قام بزيارة إلى مصر يوم أمس (السبت).
  • مدير الاستخبارات المصرية اللواء عباس كامل هو من وجه الدعوة للملوك.
  • كامل والمملوك بحثا القضايا السياسية والأمنية وجهود مكافحة الإرهاب.
مصر ترغب في التطبيع:
  • المملوك يرأس مكتب الأمن الوطني السوري (أهم أفرع الاستخبارات).
  • المملوك اسمه مدرج على لائحة العقوبات الأوربية المفروضة على قيادات النظام السوري.
  • هذه ليست الزيارة الأولى لعلي المملوك إلى مصر، إذ سبقتها زيارة أخرى في 2016 قالت وكالة الأنباء السورية إنها جاءت بدعوة من النظام المصري.
  • وزير خارجية النظام السوري وليد المعلم أكد سابقا رغبة مصر في تعزيز العلاقات مع نظام الأسد.
خلفيات:
  • كان الرئيس السوداني عمر البشير قد قام بزيارة خاطفة إلى العاصمة السورية دمشق في أول زيارة لزعيم عربي إلى سوريا منذ بدء الأزمة السورية.
  • زيارة البشير اعتبرت خطوة لتطبيع العلاقات بين الدول العربية و النظام السوري.
  • نظام الأسد يعيش عزلة عن محيطه العربي بعد تعليق عضوية سوريا في جامعة الدول العربية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 مع اندلاع الاحتجاجات في سوريا ضد حكم الأسد.
     
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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