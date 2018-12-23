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سياسة

دون محاكمة أو تهم.. محمود حسين يتم عامين داخل سجون مصر

23/12/2018

يتم الزميل محمود حسين، الصحفي بقناة الجزيرة، اليوم الأحد 23 ديسمبر 2018، عامين معتقلاً في مصر، من دون محاكمة أو توجيه تهم رسمية.

وسجن الزميل محمود حسين خرق سافر للقوانين الدولية والقانون المصري الذي ينص على أن أقصى مدة للحبس الاحتياطي يجب ألا تتعدى 24 شهراً. 

أبرز تصريحات الدكتور مصطفى سواق، المدير العام بالوكالة لشبكة الجزيرة الإعلامية: 
  • إن اليوم يوم حزين كنا نتمنى ألا نعيش يوماً مثله. 
  • ها هو زميلنا محمود حسين يتم عامين كاملين معتقلاً بلا جريمة سوى كونه صحفيا في الجزيرة سافر إلى بلاده لزيارة عائلته وأحبائه. 
  • إن اعتقال محمود خلال هذه المدة الطويلة حوّل مصر إلى دولة خارجة على كل القوانين والأعراف.
  • اعتقال محمود حسين جعل من مصر دولة لا تحترم الصحافة، ولا تولي أدنى اعتبار لحرية الإعلام وحقوق الإنسان، ولا تلتزم بقوانينها ودستورها.
خلفيات:
  • تولى محمود حسين مهام مختلفة خلال عمله بمكتب الشبكة في القاهرة، ثم انتقل لاحقاً للعمل بمقر القناة في الدوحة. 
  • أنجز محمود تغطيات ميدانية وتقارير تلفزيونية عن الأحداث التي شهدتها مصر بين عامي 2011 و2013 اتسمت بالمهنية والتوازن، نقل فيها وجهات النظر والآراء المختلفة.
  • جدد العاملون في مقر شبكة الجزيرة الإعلامية بالدوحة وفي مكاتبها بأنحاء العالم رفضهم واستنكارهم الشديدين لاستمرار اعتقال زميلهم محمود حسين وطالبوا بالإفراج الفوري عنه،فالصحافة ليست جريمة.
المصدر : الجزيرة مباشر
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