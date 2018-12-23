"أنت محتل وإرهابي".. حرب كلامية بين أردوغان ونتنياهو

تطوّرت الحرب الكلامية بين تركيا وإسرائيل بعدما اتهم رئيس حكومة تل أبيب بنيامين نتنياهو أنقرة بارتكاب "مجازر" بحقّ الأكراد.

تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في خطاب بإسطنبول:

وصف نتنياهو بأنه "مستبدّ وصلف ويرأس دولة إرهابية".

"إن إسرائيل تحتلّ فلسطين وترتكب آثاماً وجرائم ضدّ الإنسانية ومجازر".

خاطب نتنياهو بقوله "طرقت الباب الخطأ، أردوغان هو صوت المظلومين أمّا أنت فإنك صوت الظالمين، وتمارس إرهاب الدولة".

"لا يحق لإسرائيل توجيه الاتهامات لأي طرف قبل أن تُحاسب على خطاياها وجرائمها ضد الإنسانية والمذابح التي ارتكبتها والدمار الذي تسببت فيه".

"أنتم بجنودكم وشرطتكم تنهالون ضربا وتنكيلاً على الأطفال والنساء، ونتنياهو على رأس دولة الإرهاب".

"نتنياهو يهاجم بأوقح العبارات، تركيا التي تدافع عن حقوق أبناء الشعب الفلسطيني، ويبدي امتعاضا من دفاع أنقرة عن المظلومين".

"يتهمنا هذا الذي اسمه بنيامين نتنياهو، باحتلال شمال جزيرة قبرص، وبقتل النساء والأطفال، وأظن أن اتهاماته لنا عبارة عن خلط في الأوراق، ولعله كان يقصد بلاده وممارسات جنوده ضد الأبرياء في الأراضي الفلسطينية".

https://twitter.com/RD_turk/status/1076777036528734208?ref_src=twsrc%5Etfw

قاتل بدم بارد

وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو وصف نتنياهو بأنه "قاتل بدم بارد في العصر الحديث".

الوزير التركي كتب على حسابه على موقع تويتر قائلا إن نتنياهو "مسؤول عن ذبح آلاف الفلسطينيين الأبرياء".

كيف بدأت القصة؟

بدأت المشادة الكلامية السبت مع قول أردوغان لشباب أتراك "لا تركلوا عدوّكم بعد طرحه أرضاً… فأنتم لستم يهوداً في إسرائيل".

نتنياهو رد بتغريدة قال فيها إنه لا يحق للرئيس التركي تقديم نصائح "أخلاقية" لإسرائيل بما أنه "يحتلّ شمال قبرص في حين يذبح جيشه الأطفال والنساء في القرى الكردية داخل وخارج تركيا".

أردوغان الذي يحتل شمال قبرص وجيشه يذبح النساء والأطفال في القرى الكردية داخل تركيا وخارجها لن يعطينا دروسا في الأخلاق. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) December 22, 2018

الأحد قال نتنياهو في بيان أصدره مكتبه "أصبحت الآن هدفا لجنون يومي للدكتاتور المعادي للسامية أردوغان. إسرائيل تشكل هاجساً له. لكن هناك تقدما، في السابق كان أردوغان يهاجمني كل ساعتين أما الآن فكل ست ساعات". وأضاف "هذا البلد (تركيا) يصبح كل يوم أكثر دكتاتورية".

أردوغان مهووس بإسرائيل. إنه يعلم تماما ماذا هو جيش أخلاقي وماذا هي ديمقراطية حقيقية خلافا لجيشه الذي يذبح النساء والأطفال في القرى الكردية. دولته تصبح أكثر طغيانية يوما بعد يوم. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) December 23, 2018

من جانبه، قال المتحدّث باسم الرئاسة التركية ابراهيم كالين إن على رئيس الوزراء الإسرائيلي "وضع حدّ للاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية وكذلك للقمع الوحشي للشعب الفلسطيني". مضيفا أن الهجوم على أردوغان أو استخدام الورقة الكردية لن ينقذ نتنياهو من أزماته الداخلية التي يحاول تشتيت الانتباه عنها.

Instead of begging President Erdoğan not to speak out the truth, @netanyahu should end the lawless occupation of Palestinian lands and the brutal oppression of Palestinian people. Bashing Erdoğan or using Kurds as a political chip will not save him from his domestic troubles. https://t.co/I6YdwDP2v4 — Ibrahim Kalin (@ikalin1) December 23, 2018

العلاقات التركية الإسرائيلية