"أنت محتل وإرهابي".. حرب كلامية بين أردوغان ونتنياهو

تطوّرت الحرب الكلامية بين تركيا وإسرائيل بعدما اتهم رئيس حكومة تل أبيب بنيامين نتنياهو أنقرة بارتكاب "مجازر" بحقّ الأكراد.

تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في خطاب بإسطنبول:

https://twitter.com/RD_turk/status/1076777036528734208?ref_src=twsrc%5Etfw

قاتل بدم بارد

كيف بدأت القصة؟

Instead of begging President Erdoğan not to speak out the truth, @netanyahu should end the lawless occupation of Palestinian lands and the brutal oppression of Palestinian people. Bashing Erdoğan or using Kurds as a political chip will not save him from his domestic troubles. https://t.co/I6YdwDP2v4

— Ibrahim Kalin (@ikalin1) December 23, 2018