مولاي هشام: النظام السعودي يمر بمرحلة صعبة بعد مقتل خاشقجي

قال الأمير مولاي هشام (ابن عم العاهل المغربي محمد السادس)، إن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي كشف فشل الثورة المضادة التي اعتمدتها بعض دول الخليج ومصر.

تصريحات الأمير المغربي جاءت خلال مقابلة له مع القناة الفرنسية (فرانس 24) أمس الجمعة.

أبرز تصريحات الأمير:

مقتل خاشقجي كشف، بالإضافة إلى انتهاك حقوق الإنسان، فشل الثورة المضادة التي اعتمدتها بعض دول الخليج ومصر.

النظام السعودي يمر بمرحلة صعبة جدا بعد قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

مولاي هشام ذكر بـ "محاولات وسياسة دول الخليج ضد قطر، وفي وقت سابق في اليمن، وأن مقتل خاشقجي بين استحالة استمرار هذه الدول في هذا النهج".

الثورة المضادة المعتمدة من طرف النظام السعودي تتمثل في تمركز السلطة، ومحاولة تصديرها، وهو ما وقع في مصر، وفي ليبيا عبر خليفة حفتر.

مولاي هشام طالب بإعفائه من لقب الأمير، في سابقة من نوعها في تاريخ بلاده، وأردف أنه لم يتلق جوابا على طلبه.

من هو الأمير هشام:

هو نجل الأمير عبد الله شقيق الملك الراحل الحسن الثاني، والسيدة لمياء الصلح بنت رياض الصلح أول رئيس وزراء لبناني بعد الاستقلال، وهو كذلك ابن خالة الوليد بن طلال ابن منى الصلح.

هو أيضا حفيد محمد الخامس أول ملوك المملكة المغربية بعد الاستقلال عن فرنسا، والده الأمير مولاي عبد الله الذي شغل منصب الممثل الشخصي للملك الحسن الثاني.

سبق له أن أصدر كتاب "يوميات الأمير المنبوذ" الذي تحدث فيه عن سيرته الذاتية وعن علاقته بعمه الملك الراحل الحسن الثاني، وعن رفيق دراسته ابن عمه الملك الحالي محمد السادس.

في سبتمبر/أيلول العام الماضي طردت السلطات التونسية الأمير مولاي هشام من البلاد بعدما حضر للمشاركة في ندوة جامعية، حسبما نقلت عنه آنذاك وكالة فرانس برس.

الأمير مولاي هشام له آراء منتقدة للملكية المغربية ويقيم في الولايات المتحدة وهو باحث في جامعة هارفارد كما يرأس مؤسسة تحمل اسمه.

الأمير هشام: تركيا رفضت تسويات في ملف خاشقجي والوضع في السعودية قد ينتهي بـ"حل عنيف" | القدس العربي https://t.co/UduOl7B3YJ — Hicham Alaoui (@HichamAlaouiSW) October 20, 2018

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