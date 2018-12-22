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شاهد: زوارق حربية إيرانية تتعقب حاملة طائرات أمريكية بالخليج

22/12/2018

ذكرت وكالة أسوشييتد برس الإخبارية الأمريكية أن نحو ثلاثين زورقا حربيا تابعا للحرس الثوري الإيراني تعقبت حاملة الطائرات الأمريكية "جون سي ستينيس" لدى دخولها مياه الخليج أمس الجمعة.

التفاصيل:
  • الوكالة قالت إن قوات الحرس الثوري سيرت طائرة بدون طيار بالقرب من حاملة الطائرات الأمريكية.
  • المتحدثة باسم الأسطول الخامس الأمريكي قالت إن الأسطول سيعمل على جعل عملياته غير قابلة للتنبؤ من طرف من دعتهم الخصوم، وفي الوقت ذاته قابلة للتنبؤ استراتيجياً من طرف الحلفاء، حسب تعبيرها.
  • لم يعلق أي مصدر رسمي إيراني على ما ذكرته أسوشييتد برس.

يشار إلى أن حاملة الطائرات (جون سي ستينيس John C Stennis) دخلت مياه الخليج لأول مرة منذ هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.

ويأتي نشر حاملة الطائرات الأمريكية في مياه الخليج بعد أكثر من نصف عام على انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران.

مناورات إيرانية:
  • قائد القوات البرية في الحرس الثوري الايراني العميد محمد باكبور، أعلن إجراء مناورات برية دورية دفاعية في جزيرة قشم في المياه الخليجية.
  • باكبور قال إن القوات الخاصة ووحدات الطائرات المسيرة فضلا عن وحدات الصواريخ والمدفعية ستشارك في المناورات.
  • باكبور: التدريبات ستركز على العمليات البرية والبحرية الدفاعية بينما تحاكي القوات الخاصة كيفية التوغل الى مناطق الأعداء بحسب تعبيره.
المصدر : أسوشيتد برس + الجزيرة مباشر
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