شاهد: زوارق حربية إيرانية تتعقب حاملة طائرات أمريكية بالخليج

ذكرت وكالة أسوشييتد برس الإخبارية الأمريكية أن نحو ثلاثين زورقا حربيا تابعا للحرس الثوري الإيراني تعقبت حاملة الطائرات الأمريكية "جون سي ستينيس" لدى دخولها مياه الخليج أمس الجمعة.

التفاصيل:

الوكالة قالت إن قوات الحرس الثوري سيرت طائرة بدون طيار بالقرب من حاملة الطائرات الأمريكية.

المتحدثة باسم الأسطول الخامس الأمريكي قالت إن الأسطول سيعمل على جعل عملياته غير قابلة للتنبؤ من طرف من دعتهم الخصوم، وفي الوقت ذاته قابلة للتنبؤ استراتيجياً من طرف الحلفاء، حسب تعبيرها.

لم يعلق أي مصدر رسمي إيراني على ما ذكرته أسوشييتد برس.

يشار إلى أن حاملة الطائرات (جون سي ستينيس John C Stennis) دخلت مياه الخليج لأول مرة منذ هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.

ويأتي نشر حاملة الطائرات الأمريكية في مياه الخليج بعد أكثر من نصف عام على انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران.

مناورات إيرانية: