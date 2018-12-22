شاهد: السيسي يعد المصريين بتناول "أورغانيك" من إنتاج الجيش

وعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، مواطني بلاده البسطاء بتمكينهم من تناول طعام عضوي (أورغانيك) من إنتاج الجيش، وهو الطعام الذي قال إنه يقتصر على الأغنياء حاليا.

التفاصيل:

السيسي أطلق هذا الوعد خلال افتتاح محطة للصوب الزراعية أنشأتها الشركة الوطنية للزراعات المحمية التابعة للجيش في مدينة العاشر من رمضان شمال شرقي القاهرة.

المحطة جزء من المرحلة الأولى لمشروع قومي يستهدف إنشاء 100 ألف فدان من الصوب الزراعية في عدة مناطق.

السيسي، في كلمة على هامش افتتاح المحطة التي تضم 600 صوبة زراعية على مساحة 2500 فدان "احنا كنا دايما يقولك في السوبر ماركت الكبير… دا أورغانيك، يعنى الناس تاكل أورغانيك والمصريين مياكلوش أورغانيك ولا إيه؟ يعني اللى معاه فلوس ياكل أورغانيك… والمصريين الباقي مياكلوش؟"

السيسي أضاف "لأ، إن شاء الله كله هيبقى كده، بس إنتم اجروا معانا ونجرى مع بعض عشان اللي تحقق النهاردة بكل تواضع أمر يسعد ويشرف".

https://twitter.com/R22N2/status/1076488585463955456?ref_src=twsrc%5Etfw

السيسي تعهد اليوم أيضا بمزيد من المشروعات الزراعية، وقال إن بلاده بدأت في إنشاء مزرعة لإنتاج "أفخر أنواع" التمور على مساحة 40 ألف فدان وتضم 2.5 مليون نخلة.

السيسي دعا وهو يتفقد إنتاج محطة العاشر من رمضان، المزارعين إلى إقامة صوب زراعية على غرار التي يقيمها الجيش لتحقيق المكاسب بدلا من تبوير الأراضي والبناء عليها.

نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي سخروا من كلمة السيسي.

#السيسي خلال افتتاح مشروعات #الصوب_الزراعية في العاشر من رمضان: "في السوبر ماركت الكبير يعني يقولك ده أورجانيك، يعني الناس تاكل أورجانيك والمصريين مياكلوش أورجانيك ولا إيه.. يعني اللي معاه فلوس ياكل أورجانيك يا دكتور والمصريين الباقي ما ياكلوش.. لااا، إن شاء الله كله هيبقى كدة" pic.twitter.com/y9BFw1bXpv — المنصة (@Almanassa_AR) December 22, 2018

خلفيات:

المرار الطافح السيسي بعد أكل المصريين المن والسلوى، يعدهم بأن أكلهم كله هيكون أورجانيك!! https://t.co/bFxYf37T2e — Ahmedsaad (@ahmed1616102) December 22, 2018

يعيش ما يقرب من 30% من سكان مصر البالغ عددهم حاليا 98 مليون نسمة تحت خط الفقر، ويعيش ملايين آخرين بالقرب منه، وقد زادت الإصلاحات الاقتصادية القاسية التي يدعمها صندوق النقد الدولي من معاناتهم خلال العامين الماضيين.

اللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وهو الجهاز الذي تتبعه العديد من شركات الجيش ومن بينها الشركة الوطنية للزراعات المحمية، قال إن مصر ستصبح ثاني أكبر دولة في العالم في مجال زراعة الصوب بعد اكتمال إقامة المئة ألف فدان.

أمين قال إن إجمالي موارد المياه العذبة المتاحة في مصر حاليا يبلغ نحو 77 مليار متر مكعب سنويا تمثل نسبة مياه النيل منها 72% وتمثل المياه الناتجة عن تدوير الصرف الزراعي 16%.

#السيسي يفرج الزملا على المحصول!

"إدوا الزملا يشوفوا" 😂😂

ما هذا ؟!!! pic.twitter.com/uDnUy2Cagf — أحمد البقري (@AhmedElbaqry) December 22, 2018

أمين أضاف أن الزراعة تستهلك 62.7 مليار متر مكعب سنويا وهو ما يشكل نسبة 81.3% من إجمالي الموارد، في حين يبلغ الاستهلاك المنزلي 11 مليار متر مكعب سنويا تقريبا.

مصر تخشى أن يؤثر سد النهضة العملاق الذي تبنيه إثيوبيا على حصتها من نهر النيل، وبذلت جهودا في السنوات القليلة الماضية لتوفير مصادر جديدة للمياه العذبة ولترشيد الاستهلاك.