تفاصيل إقالة مجلة عربية لصحفي مصري بعد زيارته لإسرائيل

أعلنت مجلة "كل العرب"، إنهاء تعاقدها مع صحفي مصري؛ إثر زيارته الكنيست الإسرائيلي قبل أيام، ضمن وفد ضم 6 صحفيين آخرين.
التفاصيل:
- علي المرعبي، رئيس تحرير المجلة الخاصة الصادرة في باريس، قال إن "مجلة كل العرب تعلن إنهاء كل العلاقة مع (الصحفي المصري) خالد سعد زغلول، بعد أن تبين مشاركته بوفد زار الكيان الصهيوني بين أيام 17 و 19 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
- المرعبي أضاف، في بيان أمس الجمعة، أن "أسرة تحرير المجلة التي تلتزم بالقضايا العربية العادلة والمشروعة وفي مقدمتها قضية الشعب الفلسطيني تدين هذه الزيارة المرفوضة جملة و تفصيلا".
- يوم الخميس الماضي، أعلن جمال عبد الرحيم عضو مجلس نقابة الصحفيين المصرية، أنه سيطلب من مجلس النقابة في اجتماعه المقبل (لم يحدده) بإحالة الصحفي خالد سعد زغلول إلى لجنة التأديب؛ لمخالفته قرارات النقابة بحظر كافة أشكال التطبيع المهني والنقابي والشخصي مع إسرائيل.
- السفارة الإسرائيلية بالقاهرة، كشفت عن الزيارة في بيان الأربعاء الماضي، قائلة إن وفدًا يتألف من سبعة صحفيين عرب.. قدم من مصر ولبنان والجزائر والمغرب زار الكنيست، بتنسيق من السفارة الإسرائيلية في فرنسا.
- الزيارة تطرقت وفق البيان، إلى الوضع العربي وبحث الاعتراف بإسرائيل.
- على خلاف علاقات سياسية واقتصادية رسمية بين القاهرة وتل وأبيب، تواجه هذه العلاقات رفضا كبيرا على المستويين الشعبي والنقابي لسنوات طويلة.