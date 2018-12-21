مصر تسقط جنسيتها عن حفيدة ضابط مخابرات لتجنسها بالإسرائيلية

نشرت الجريدة الرسمية المصرية قرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بإسقاط الجنسية المصرية عن "ياسمين هشام الدين محمد أحمد نسيم" لتجنسها بالإسرائيلية دون الحصول على إذن سابق.

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