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سياسة|مصر

مصر تسقط جنسيتها عن حفيدة ضابط مخابرات لتجنسها بالإسرائيلية

صورة من الجريدة الرسمية المصرية
صورة من الجريدة الرسمية المصرية
21/12/2018

نشرت الجريدة الرسمية المصرية قرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بإسقاط الجنسية المصرية عن "ياسمين هشام الدين محمد أحمد نسيم" لتجنسها بالإسرائيلية دون الحصول على إذن سابق.

التفاصيل:
  • ياسمين هي حفيدة ضابط المخابرات المصري السابق محمد نسيم، والذي عرف باسم "نديم قلب الأسد" في المسلسل الشهير "رأفت الهجان".
  • السلطات أسقطت الجنسية المصرية عن ياسمين "لتجنسها بالجنسية الإسرائيلية دون الحصول على إذن مسبق".
  • نسيم هو أحد ضباط المخابرات المصرية البارزين، وشغل عدة مناصب هامة من بينها رئيس هيئة تنشيط السياحة ورئيس مجلس إدارة عدد من الشركات السياحية ورئيس مجلس إدارة غرف الفنادق والسياحة.
  • نسيم توفي عام 2000 عن عمر يناهز 73 عاما.
  • عام 2009، كشفت صحيفة إسرائيلية عن زواج "هشام"، الابن الوحيد لمحمد نسيم، من سيدة إسرائيلية وأن هذا الزواج أثمر عن فتاة تدعى "ياسمين".
  • هشام أقر بالزواج ولكنه قال إن زوجته الإسرائيلية أسلمت وإن ابنته ياسمين مسلمة أيضا.
المصدر : الأناضول + وسائل إعلام مصرية
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