شاهد: "فليسقط وزير خارجية البحرين" على لافتة وسط غزة

علق نشطاء فلسطينيون لافتة في وسط مدينة غزة تصف وزير خارجية البحرين بـ"عراب بيع القدس"، تنديدا بتصريحاته الأخيرة بشأن القدس المحتلة واعتراف أستراليا بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل.
التفاصيل:
- اللافتة التي تتوسط أحد الميادين الرئيسية في مدينة غزة، كتب عليها: "فليسقط وزير خارجية البحرين"، مشددة على أن القدس ستبقى عاصمة لفلسطين.
- وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة كان قد اعتبر أن اعتراف أستراليا بالقدس الغربية عاصمة مزعومة لإسرائيل، "لا يمس المطالب الفلسطينية".
- موقف الوزير البحريني جاء تعليقا على إدانة الجامعة العربية لهذا الاعتراف، وفق ما أورده بحسابه الموثق على "تويتر" قبل أيام.
- الفصائل الفلسطينية نددت بتصريحات وزير خارجية البحرين، ودعت لمقاطعته ومحاربة كافة أشكال التطبيع العربي مع الاحتلال الإسرائيلي.
شهيد في غزة
- استشهد فتى فلسطيني، وأصيب 25 آخرون برصاص الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، خلال مشاركتهم في فعاليات مسيرة "العودة وكسر الحصار"، قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة.
- وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع، أعلنت في بيان مقتضب لها، عن استشهاد الفتى محمد معين الجحجوح (16 عاما) بعد إصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في رقبته، خلال مشاركته في مسيرات العودة، شرقي مدينة غزة.
- أصيب بحسب الوزارة، 25 فلسطينيا برصاص الاحتلال خلال مشاركتهم في المسيرات، بينهم صحفي ومسعف، دون أن تشير إلى طبيعة الإصابات.
- مع استشهاد الجحجوح، يرتفع عدد الشهداء الذين سقطوا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركتهم في مسيرات العودة إلى 240 فلسطينيا، فيما أصيب أكثر من ٢٥ ألف متظاهر، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.
عريقات ينتقد البحرين
- أمين سرّ اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، انتقد تصريحات وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة، التي دافع فيها عن قرار أستراليا الاعتراف رسميا بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل.
- عريقات اعتبر -في لقاء لبرنامج "سيناريوهات" على شاشة الجزيرة- أن موقف وزير الخارجية البحريني أخطر من القول إن القدس عاصمة لإسرائيل.
خلفيات:
- منذ نهاية مارس/ آذار الماضي، ينظم آلاف الفلسطينيين مسيرات عند حدود قطاع غزة، للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها عام 1948، ورفع الحصار عن قطاع غزة.
- جيش الاحتلال الإسرائيلي يقمع تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة الآلاف بجروح مختلفة.
- في 6 ديسمبر/كانون أول 2017، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عزمه نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة، كاعتراف بها عاصمة لدولة الاحتلال، مخالفًا سياسة أسلافه المتبعة منذ عقود.
- في 14 مايو/أيار 2018، نفّذ ترمب وعده وافتتح السفارة في حفل شارك فيه ممثلون أوفدهم الرئيس الأمريكي، ووسط مقاطعة لـ54 سفيرًا أجنبيًا من 86 آخرين رفضت بلادهم قرار واشنطن.
- على عكس ما كانت تأمله واشنطن، خالفت دول العالم الإدارة الأمريكية في قرارها الذي ظل مقتصرًا فقط على غواتيمالا بعد أن تراجعت بارغواي وأرجعت سفارتها إلى تل أبيب بعد أربعة شهور فقط على افتتاحها بالقدس المحتلة. وأغلقت إسرائيل سفارتها في أسونسيون ردًا على ذلك.
- رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، أعلن قبل أسبوع اعتراف بلاده بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، لكنه قال إن بلاده لن تنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس إلا بعد تسوية سلمية مع الفلسطينيين.