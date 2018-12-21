شاهد: "فليسقط وزير خارجية البحرين" على لافتة وسط غزة

علق نشطاء فلسطينيون لافتة في وسط مدينة غزة تصف وزير خارجية البحرين بـ"عراب بيع القدس"، تنديدا بتصريحاته الأخيرة بشأن القدس المحتلة واعتراف أستراليا بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل.

التفاصيل:

كلام مرسل و غير مسؤول . موقف استراليا لا يمس المطالب الفلسطينية المشروعة و اولها القدس الشرقية عاصمة لفلسطين و لا يختلف مع المبادرة العربية للسلام و الجامعة العربية سيدة العارفين .https://t.co/r5ea6JaxeT

— خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) December 15, 2018