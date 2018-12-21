شاهد: تواصل الاحتجاجات بالسودان والحكومة توقف وسائل التواصل

قتل 8 أشخاص، وأصيب العشرات، أمس الخميس، في الاحتجاجات التي اندلعت خلال اليومين الماضيين بالسودان ضد ارتفاع أسعار الخبز والوقود، حسبما نقلت صحيفة (سودان تربيون) عن مسؤولين حكوميين.

وأظهر فيديو نشرته وكالة (رويترز) أشخاصا بلباس عسكري وهم وسط المتظاهرين ويتبادلون الحديث معهم، أمس الخميس، في مدينة عطبرة السودانية بولاية نهر النيل.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية بشارة جمعة في بيان نقلته وكالة السودان للأنباء، الجمعة، إن "مندسين" أبعدوا المظاهرات السلمية للاحتجاج على ارتفاع الأسعار عن مسارها وحولوها إلى "نشاط تخريبي".

ودون أن يذكر جهة بالاسم قال إن جهات سياسية استغلت الاحتجاجات التي سقط فيها ثمانية قتلى على الأقل خلال اليومين الماضيين.

رقابة على الصحف وتوقف نسبي لوسائل التواصل الاجتماعي:

صحيفة (سودان تربيون) قالت إن وسائل التواصل الاجتماعي توقفت عن العمل في السودان بشكل مفاجئ ليلة، أمس الخميس، وواجه مشتركو شركة (زين) على الأخص صعوبات بالغة في خدمات التراسل الفوري على أجهزة الهواتف المحمولة، في وقت عادت الأجهزة الأمنية الى فرض رقابة قبلية مباشرة على الصحف المطبوعة.

مصادر متطابقة تحدثت للصحيفة، رجحت أن تكون هيئة الاتصالات أمرت الشركات بوقف تطبيقات (فيس بوك. واتساب. تويتر) للحد من تناقل الأخبار وصور الاحتجاجات التي اندلعت في أجزاء واسعة من السودان بسبب الغلاء وتردي الأحوال الاقتصادية.

الخطوة هذه تترافق مع توجيهات أمنية صدرت للصحف السودانية تمنع تناول أخبار المظاهرات بنحو يدعمها ويساعد في اتساعها، كما تلقت المطابع أوامرا من جهاز الأمن بعدم طباعة أي صحيفة قبل أن تخضع للمراجعة على يد أحد منسوبي الجهاز بما يعني عودة الرقابة قبل النشر على الصحف.

السلطات في "ولاية القضارف" شرقي السودان، كانت قد أعلنت حالة الطوارئ وفرض حظر التجوال من السادسة مساء وحتى السادسة صباحا (بالتوقيت المحلي) جراء اندلاع مظاهرات.

سبق أن تم أيضا إعلان حالة الطوارئ في مدينة عطبرة بولاية نهر النيل شمال السودان التي شهدت مظاهرات كبيرة أول أمس الأربعاء.

الشرطة السودانية فرقت محتجين نظموا مسيرات في العاصمة الخرطوم، ومدن أخرى، في وقت دعا البرلماني مبارك النور قوات الشرطة إلى عدم استخدام القوة المفرطة لتفريق المتظاهرين، مشيرا إلى أن حق التظاهر مكفول وفقا للدستور.

مصادر لـ "الجزيرة مباشر"، قالت إن معظم قادة الحراك في مدينة عطبرة- لم يحدد عددهم – تم اعتقالهم مساء أمس الخميس، وتحدثت المصادر عن فتح بعض المخابز وأن الشرطة تشرف على الطوابير في الأفران.

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