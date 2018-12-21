شاهد| الاتحاد الأوربي: مصر لن تزدهر إلا بتحولها لدولة ديمقراطية

قالت مسؤولة الأمن والسياسات الخارجية بالاتحاد الأوربي، فديريكا موغريني إن دول الاتحاد ترغب في أن تتحول مصر إلى دولة ديمقراطية.

التفاصيل:

موغريني قالت في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المصري سامح شكري في بروكسل، إن تَقدُّم مصر وازدهارها رهنٌ باحترامها للحقوق الأساسية المنصوص عليها في دستور عام 2014.

موغريني: الاتحاد الأوربي ذكر بالأهمية التي يوليها لأمن واستقرار مصر، ورغبته في أن تصبح دولة حديثة ديمقراطية.

موغريني: بالنسبة للاتحاد الأوربي لا يمكن لمصر أن تكون دولة مستقرة ومزدهرة إلا من خلال احترام الحقوق الأساسية المنصوص عليها في دستور عام 2014 والإيفاء بالتزامات مصر الدولية ذات الصلة.

تصريحات فديريكا موغريني أتت بعد عقد "جلسة حوار"، أمس الخميس، مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، وذلك عقب انتهاء الجلسة الموسعة للدورة الثامنة لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوربي.

بيان الخارجية المصرية:

الخارجية المصرية في بيان لها أشارت إلى أن مصر والاتحاد الأوربي عبّرا في البيان الصحفي المشترك عن التزامهما بتعزيز الديمقراطية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان كحق دستوري لجميع مواطنيهما بما يتماشى مع التزاماتهما الدولية.

الخارجية المصرية: الطرفان اتفقا على أن احترام حقوق الإنسان قيمة مشتركة تشكل حجر الزاوية للدول الديمقراطية والمستقرة والمزدهرة.

وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال مشاركته في جلسة الاتحاد الأوربي (غيتي)

خلفية: