السودان: تعطيل الدراسة في "الخرطوم" والإخوان يؤيدون الاحتجاجات

أعلنت السلطات السودانية، الجمعة، تعطيل الدراسة في كل المراحل الدراسية بالعاصمة الخرطوم، "إلى أجل غير مسمى".

التفاصيل:

تلفزيون الخرطوم ذكر أن "وزارة التربية بالولاية قررت تعليق الدراسة بكافة المراحل الدراسية للمدارس الحكومية والخاصة والأجنبية بما في ذلك رياض الأطفال إلى أجل غير مسمى"، وأوضح أن "تعليق الدراسة ابتداء من الأحد وحتى إشعار آخر".

جامعة سنار (حكومية) أعلنت،مساء أمس الخميس، تعليق الدراسة في كليات الجامعة بمدينة سنار (جنوب شرق)، "تخفيفا لمعاناة الطلاب في الظروف الحالية"، وفق وكالة الأنباء السودانية (سونا).

تعليق الدراسة يأتي في وقت تشهد فيه عدة مدن سودانية مظاهرات منذ الأربعاء الماضي، رفضًا لتردي الأوضاع الاقتصادية، حرق على إثرها عدد من المقار الحكومية ودور للحزب المؤتمر الوطني الحاكم.

السلطات السودانية، أعلنت، الخميس، ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات على الأوضاع المعيشية بولايتي القضارف (شرق) ونهر النيل (شمال) إلى 8 قتلى.

السلطات الأمنية فرضت حالة الطوارئ في مدينتي دنقلا (شمال) والقضارف، إلى جانب مدينة عطبرة (شمال).

شهود عيان، قالوا، إن الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة الخرطوم، الخميس، امتدت إلى وسطها، فيما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لمنع المتظاهرين من التقدم إلى الشوارع المؤدية إلى القصر الرئاسي.

بلديات في شمالي البلاد انضمت للتظاهرات الاحتجاجية الرافضة للغلاء، وتردى الأوضاع الاقتصادية.

الحكومة، شددت فجر الجمعة، على أنها "لن تتسامح مع ممارسات التخريب، ولن تتهاون في حسم أي فوضى"، على خلفية الاحتجاجات التي اجتاحت عدة مدن.

موقف الإخوان المسلمين:

وفي أول تعليق لها على المظاهرات التي بدأت تتسع حتى وصلت العاصمة الخرطوم، أعلنت جماعة الإخوان المسلمين في السودان في بيان لها، مساء أمس الخميس، عن وقوفها صفا واحدا مع المواطن، الذي قالت إنه "يعبر عن غضبه بصورة حضارية دون عنف أو إحراق للممتلكات الخاصة بالدولة أو المواطنين".

الجماعة شددت في بيانها على أنها ترفض رفضا باتا ما وصفته بأحداث التخريب والاعتداء على الأرواح والممتلكات، مضيفة: "نقول لمواطنينا الأوفياء: عبّروا عن غضبكم دون أن تدمروا بلدكم".

المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين بالسودان علي جاويش، قال إن الجماعة "تتابع عن كثب الأحداث التي تجرى في البلاد، وما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية من ضيق وعنت مسّ قوت المواطن وأثّر سلبا على حياته المعيشية".

المراقب العام لإخوان السودان علي جاويش (مواقع التواصل)

الجماعة أشارت إلى "صفوف الخبز والوقود وانعدام السيولة وجنون الأسعار مع محدودية الدخل الشهري" الذي أثر على عموم المواطنين.

الجماعة قالت في بيانها إن نفر كريم من أبناء الوطن اجتمعوا فيما سمى بالحوار الوطني، وقدم المجتمعون خلاصة افكارهم لخروج البلاد من النفق المظلم الذي تقبع فيه وبالرغم من الخلافات حول بعض القضايا والتي لم يحدث فيها إجماع إلا أن ما تحقق كان كفيلا بإحداث اختراق إذا ما صدقت النوايا والتزم المجتمعون على الحوار وخاصة الحكومة، ورئيس الجمهورية باعتباره الضامن لإنفاذ مخرجات الحوار؛ لكن تبدد الأمل بعدم جدية الحكومة ومحاولتها كسب الوقت والتشبث بالحكم ورمي الفتات لبعض من شارك في الحوار.

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