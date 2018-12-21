اعتقالات في المغرب بعد ذبح سائحتين اسكندنافيتين

أعلنت وحدة مكافحة الإرهاب في الشرطة المغربية أن تسعة أشخاص اعتقلوا الخميس والجمعة في عدد من المدن للاشتباه بصلاتهم بمقتل سائحتين اسكندنافيتين ذبحا في جنوب البلاد.

التفاصيل:

بيان للمكتب المركزي للأبحاث القضائية قال إن المشتبه بهم اعتقلوا في مراكش (وسط) والصويرة وسيدي بنور وشتوكا آيت باها (غرب) وطنجة (شمال) "للاشتباه بارتباطهم بمرتكبي العمل "الأرهابي الذي أودى بحياة طالبة دنماركية (24 عاما) وصديقتها النروجية (28 عاما)".

البيان أضاف أن السلطات عثرت لدى اعتقال الأشخاص التسعة على "معدات إلكترونية وبندقية صيد غير مرخصة وأسلحة بيضاء ومنظار وسترة عسكرية… بالإضافة إلى كمية من المواد المشبوهة التي يحتمل استخدامها في صناعة وإعداد المتفجرات".

السلطات اعتقلت أربعة أشخاص على خلفية التحقيقات في جريمة قتل السائحتين.

بيان للنيابة العامة المغربية قال، الخميس، إن الأربعة بايعوا تنظيم الدولة وزعيم التنظيم أبو بكر البغدادي قبل تنفيذ الجريمة.

البيان أكد صحة مقطع مصور متداول على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يظهر فيه الأربعة يتوعدون بالانتقام وشن هجمات على المغرب.

المكتب المركزي للأبحاث القضائية، الذي يحقق في القضية، أوضح أن التحقيق يسعى "للتثبت من الدافع الإرهابي الذي تؤيده قرائن ومعطيات التحقيق".

المدعي العام أعلن، أمس، في بيان أن "الفيديو الذي يظهر الأشخاص الموقوفين وهم يبايعون داعش تم تصويره الأسبوع الماضي قبل تنفيذهم الأفعال الجرمية التي نحقق بها".

الاستخبارات الدنماركية قالت في بيان إنها "تشاطر" السلطات المغربية "تقييمها للطابع الإرهابي" للجريمة.

المدعي العام في مدينة الرباط قال إن المحققين يعكفون على تحليل "تسجيل مصوّر عن جريمة قتل إحدى السائحتين جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي".

الشرطة النروجية أعلنت أنه "لا يوجد دليل ملموس حتى الآن على أن تسجيل الفيديو غير صحيح".

خلفيات: