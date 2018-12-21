أردوغان يؤجل العملية العسكرية في سوريا ويرحب بالانسحاب الأمريكي

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تأجيل عملية عسكرية كانت مقررة في شمال شرق سوريا، مضيفا أنها قد تبدأ في الشهور المقبلة، فيما رحب "بحذر" بقرار واشنطن سحب قواتها من هناك.

أهم تصريحات أردوغان:

مكالمة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب جعلتنا ننتظر قليلا بشأن العملية شرقي الفرات وفترة الانتظار ليست مفتوحة.

هناك اتفاق مع ترمب في العديد من الأمور بشأن سوريا.

الدبلوماسية مع أمريكا وصلت للمستويات المرغوبة مع بدء انسحاب القوات الأمريكية من سوريا.

سنطهر سوريا من المسلحين الأكراد وفلول تنظيم الدولة.

ليست لدينا مطامع في الأراضي السورية لكن لن نخاطر بالأمن.

وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو رحب هو أيضا بقرار الولايات المتحدة سحب قواتها من سوريا، مؤكدا دعم بلاده لوحدة أراضي سوريا.

تشاووش أوغلو: فيما يتصل بالانسحاب، قرار الولايات المتحدة الانسحاب من سوريا، نرحب بهذا القرار وتدعم تركيا تماما وحدة أراضي (سوريا)".

تشاووش أوغلو: تأجيل العملية العسكرية في سوريا لا يعني أن تركيا غيرت رأيها بشأن المسلحين الأكراد.

تشاووش أوغلو: من المنطقي تأجيل العملية في سوريا لتجنب النيران الصديقة مع انسحاب القوات الأمريكية.

تشاووش أوغلو: مجموعات عمل ستجتمع في واشنطن في 7 يناير لبحث الانسحاب الأمريكي..

تشاووش أوغلو: لدينا خارطة طريق منبج. ناقشنا ما إن كنا نستطيع تطبيقها بحلول وقت انسحابهم (القوات الأمريكية).

تشاووش أوغلو: لذلك هناك الكثير من الأمور التي يتعين على تركيا والولايات المتحدة تنسيقها معا.. يجب ألا يحدث أي فراغ في البلد قد تملؤه جماعات إرهابية.

عبرت تركيا مرارا عن استيائها بشأن ما تقول إنه بطء تطبيق اتفاق مع واشنطن لسحب مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية من بلدة منبج الواقعة غربي نهر الفرات.

قوات سوريا الديمقراطية:

قالت قوات سوريا الديمقراطية، التي تدعمها الولايات المتحدة، إن أي هجوم تركي عليها سيمنعها من قتال تنظيم الدولة.

المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية مصطفى بالي قال لوكالة "رويترز" إن قوات سوريا الديمقراطية ستضطر لسحب مقاتليها من المعركة ضد تنظيم الدولة لحماية حدودها في حال وقوع هجوم تركي.

بالي أشار إلى أن تنظيم الدولة شن اليوم الجمعة هجوما ضخما استخدم فيه السيارات الملغومة على مواقع قواته في منطقة هجين في جنوب شرق سوريا، وإن التحالف بقيادة الولايات المتحدة شن ضربات جوية في المنطقة.

إلهام أحمد، الرئيسة المشاركة لمجلس سوريا الديمقراطية الجناح السياسي للقوات، قالت من باريس إنه سيكون من الصعب مواجهة تنظيم الدولة "لأن قواتنا ستضطر أن تنسحب من الجبهة في دير الزور لتأخذ أماكنها على الحدود مع تركيا" لوقف أي هجوم.

المسؤولة قالت إن قوات سوريا الديمقراطية قد لا تتمكن من مواصلة احتجاز سجناء تنظيم الدولة إذا خرج الوضع في المنطقة عن السيطرة.

ردا على سؤال عما إذا كانت قوات سوريا الديمقراطية تدرس الإفراج عن مئات من سجناء تنظيم الدولة الإسلامية، قالت إلهام أحمد "تحت تهديدات الدولة التركية وإمكانية إنعاش تنظيم الدولة مرة أخرى نخاف أن يخرج الوضع عن السيطرة ولا يعد بإمكاننا حصرهم في المنطقة".

إلهام أحمد ورياض درار الرئيس المشارك لمجلس سوريا الديمقراطية اجتمعا في وقت سابق مع مستشارين للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبحث قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سحب القوات الأمريكية من سوريا.

درار قال إنه يأمل أن تلعب فرنسا دورا أكثر فعالية في سوريا بعد أن قرر الرئيس الأمريكي.

انزعاج أوربي: