فيديو: تجدد الاحتجاجات بالسودان وأنباء عن سقوط قتلى

أفادت وسائل إعلام سودانية ومواقع التواصل الاجتماعي، الخميس، بسقوط قتلى في إطلاق قوات الأمن السودانية الرصاص على محتجين على الغلاء في السودان مع تجدد المظاهرات.

كما أوردت وسائل إعلام سودانية مقتل ثلاثة متظاهرين في ولاية القضارف -شرق السودان، حيث قتل مواطن واثنين من الطلاب بعدما أطلقت عليهم القوات الأمنية الرصاص الحي.

تجدد المظاهرات في السودان: