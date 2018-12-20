فضائية تابعة لـ"حماس" توقف بثها بعد تدمير إسرائيل لمقرها

أعلنت فضائية "الأقصى" التابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، توقفها عن البث بدءًا من الخميس، جراء أزمة مالية تعاني منها عقب تدمير إسرائيل لمقرها في غزة بشكل كامل، الشهر الماضي.

وقالت القناة، مساء أمس الأربعاء، عبر شريط باللون الأحمر على شاشتها "المشاهدون الكرام: نعلمكم أن بث قناة الأقصى الفضائية سيتوقف غدا الخميس الساعة الخامسة مساء بسبب الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها القناة بعد تعرّضها للقصف".

تصريحات مدير عام قناة الأقصى، وسام عفيفة:

سنتوقف عن البث، الخميس الساعة 5 مساء (14.00 بتوقيت غرينتش) جراء الأزمة المالية التي نعاني منها، عقب القصف الإسرائيلي المدمر لمقر القناة.

لا يوجد موعد محدد لعودة البث مجددًا، فذلك مرتبط بتوفر التمويل للقناة.

يعمل في القناة حوالي 220 موظفا.

حطام مقر فضائية الأقصى في غزة

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