عامان على اعتقال الصحفي محمود حسين في مصر

يُتم اليوم الزميل الصحفي محمود حسين عامين من الاعتقال في السجون المصرية، دون محاكمة. ومنذ اعتقاله، دانت شبكة الجزيرة الإعلامية ومؤسسات حقوقية تعرض حسين لانتهاكات سافرة.

وتعرض حسين خلال عامي السجن، لانتهاكات جسيمة حيث ظل في محبسه الانفرادي عدة أشهر محرومًا من الزيارات والمتابعة الطبية، وما زالت شبكة الجزيرة تطالب بالإفراج فورًا عن حسين، وتحمّل النظام المصري المسؤولية الكاملة عن سلامته.

ظروف الاعتقال

محمود كان مسافرًا إلى القاهرة لقضاء إجازته السنوية مع عائلته، ولم يكلف بأي مهمة هناك، حين أوقفته السلطات المصرية في مطار القاهرة يوم 20 ديسمبر/كانون الأول 2016، جددت النيابة المصرية حبس حسين احتياطيا 17 مرة دون محاكمة.

صور مسربة أظهرت تعرضه لسوء المعاملة ومنعه من العلاج، رغم إصابته بضيق في التنفس وفقدان الوزن وإجهاد نفسي، كما كُسرت ذراعه اليسرى.

حسين تعرض لانتهاك حقوقي سافر، حين جرى تصويره في مقاطع بثت على فضائيات موالية للسلطة موصوفًا بالإرهابي، وذلك قبل أن يعرض على النيابة.

حبس كيدي

الوقائع تؤكد أن اعتقال محمود حسين كان كيديا وبلا أي أدلة أو مبررات قانونية أو قضائية، وتوضح الحقائق التالية ظروف وملابسات الموضوع، وما يثار حول حجز معدات وأشرطة تُنسب لقناة الجزيرة.

اتهامات السلطات المصرية لمحمود ظلت مرتبكة وغير مقنعة، فبعد اتهامه حينا بإثارة الفتنة، وحينا آخر بزعزعة الثقة بمؤسسات الدولة، وتعريض السلم العام للخطر؛ استقر أمرها لاحقا على اتهامه "بخلق الفوضى وبث معلومات كاذبة تسيء للبلاد، والتحريض، وتلقي أموال من الخارج للإضرار بالمصالح القومية".

وقفة تضامنية سابقة في شبكة الجزيرة تضامنا مع الزميل محمود حسين

الصحافة ليست جريمة