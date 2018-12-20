شاهد: قيادي بالمقاومة "يفضح" انتهاكات وأجندة الإمارات في اليمن

كشف القيادي العسكري في المقاومة الجنوبية باليمن عادل الحسني أن السعوديين أمدوا قادة المقاومة اليمنية بملف سري يحتوي على أجندة الإمارات السرية في اليمن.

وأشار الحسني الذي اعتُـقل في سجون الإمارات بعدن، في لقاء مع برنامج "بلا حدود" على شاشة الجزيرة، أن الملف يتضمن أجندة الإمارات وسعيها للسيطرة على كامل المرافق الحيوية والموانئ في الجنوب، موضحا أن السعودية لديها معلومات محددة بأسماء الشخصيات الذين تريد الإمارات تصفيتهم في اليمن.

ماذا قال؟

الإماراتيون طلبوا مني العمل معهم وتصفية الشيخ أحمد صالح العيسي نائب مدير مكتب الرئيس عبدربه منصور هادي.

الضابط أبو خليفة سعيد المهيري كلفني بتصفية العيسي عندما زار عدن.

الحسني أشار إلى أنه اعتقل في أغسطس/آب 2016 بعد رفضه طلبا للإماراتيين بالعمل معهم في خطة لتصفية، العيسي، إذ يعتبره الإماراتيون مهندس الألوية الرئاسية التي استطاعت منع المليشيات الإماراتية من السيطرة على المدينة.

تمت تصفية نديم الصنعاني رجل الإمارات الأول في تعز وقائد القطاع السادس في كتائب أبي العباس، والصنعاني كان مسؤولا عن ترتيب عمليات الاغتيال في تعز، وهو الصندوق الأسود لكتائب أبي العباس.

سبب التخلص من نديم الصنعاني هو أنه أصبح خطرا على ضباط الإمارات الذين التقاهم في قيادة التحالف، وعلى المرتـزقة.

الحسني شدد على أن كل من يتعاون مع الإمارات في تنفيذ أجندتها باليمن يظل سالما حتى تنتهي ورقته فتصفيه ميليشياتها جسديا، كما فعلوا مع الصنعاني؛ فقد صفاه الحزام الأمني التابع للإماراتيين في عدن جهارا نهارا نظرا لخطورة ما لديه من معلومات عن فظائعهم.

الإماراتيون قاموا بتشكيل مليشيات خارج نطاق الدولة لتصفية خصوم الإمارات، وعلى رأسهم المنتمون لحزب التجمع اليمني للإصلاح.

الحسني قال إن "عصابات بن زايد" في الجنوب اليمني قتلت حتى الآن مئة شخصية إسلامية ما بين إمام وداعية وقائد عسكري في المقاومة، وإن ما يجري الآن في جنوب اليمن هو ما رآه بعينه في الملف السري السعودي.

الحسني كشف عن معلومات تعرض لأول مرة عن خفايا الدور الإماراتي في عدن وجنوب اليمن، وخفايا الاغتيالات ومن ينفذونها وقال إن جميع القائمين على السجون السرية، إماراتيون وكولومبيون، وليس هناك أي يمني معهم.

المعتقل اليمني السابق تحدث عن تفاصيل مشاهداته داخل السجون الإماراتية والتعذيب فيها، ودور المرتزقة الأجانب. وأشار إلى إنهم يأتون ببعض السجناء إلى الزنازين وهم ينزفون دما ويدخلون آلات حديدية في أجسامهم.

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