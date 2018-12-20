شاهد: طلاب اليمن… التعليم رغم الدمار

يجلس هؤلاء الطلاب في ساحة مدرستهم في تعز، وهم يجاهدون لمواصلة عملية التعليم، رغم الدمار الذي طال مدرستهم، جراء الحرب الدائرة في اليمن.

الطلاب ورغم مظاهر الدمار التي تحيط بهم في المدرسة وانعدام المعينات التعليمية، فهم، ملتزمون بالتقاليد المدرسية، إذ يرددون النشيد الوطني كل صباح، ويحرصون على السير بانتظام إلى فصولهم، كما العادة.

مواصلة الدراسة رغم الدمار: