شاهد| بوتين يقارن بين خاشقجي وسكريبال

عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مقارنة بين موقف الدول الغربية من محاولة اغتيال الضابط السابق في المخابرات الروسية سيرغي سكريبال وبين موقفهم من قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقال بوتين خلال المؤتمر الصحفي السنوي الذي يعقده في موسكو، إنه في الوقت الذي فرضت فيه العقوبات على بلاده بالرغم من أن سكريبال مازال حيا، لم يتم فعل أي شيء بالرغم من قتل خاشقجي.

أبرز تصريحات بوتين

تم اغتيال خاشقجي والجميع اعترف بذلك، فلا يتم فرض أي عقوبات.

سكريبال مازال على قيد الحياة ولكنهم مستمرون في فرض المزيد من العقوبات على روسيا.

هذا الموقف تعبير عن كراهيتهم لروسيا، فقط يستخدمون ملف سركيبال للتصدي لتطلعات روسيا.

لو لم يوجد ملف سكريبال لفبركوا ملفا جديدا، والهدف هو التصدي لروسيا كمنافس قوي.

العقوبات ضد روسيا مرتبطة بتزايد عظمتها وقدراتها التنافسية.

روسيا طوال تاريخها تعيش تحت العقوبات والقيود.

العقوبات على روسيا لها جانب إيجابي ودفعت الروس الى "استخدام عقولهم".

اقتصاد روسيا تكيف مع تداعيات العقوبات الغربية المفروضة علينا.

الناتج الإجمالي المحلي ارتفع بمعدل 1.7 في المئة خلال أول عشرة أشهر من 2018، فيما انخفض معدل البطالة إلى 4.2 في المئة بعد أن كان 5.2 في المئة العام الماضي.

الرئيس الروسي كشف أن هدف بلاده أن يشغل اقتصادها المركز الخامس عالميا.

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