تعرف على موقف الكونغرس الأمريكي من "سعودية نووية"

طرح مشرعون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بالولايات المتحدة، مسودة تشريع يمنح الكونغرس رأيا أكبر في أي اتفاق تعاون في مجال الطاقة النووية المدنية مع السعودية.

يشترط التشريع المقترح الذي يحمل اسم "لا أسلحة نووية للسعودية" موافقة مجلسي النواب والشيوخ على أي اتفاق في هذا الشأن، وفي العادة تدخل مثل هذه الاتفاقيات حيز التنفيذ ما لم تمرر أغلبية في المجلسين قرارات مشتركة بعدم الموافقة عليها.

ترمب متحمس ومقتل خاشقجي يؤخر الاتفاق:

إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب متحمسة لإبرام اتفاق لتبادل تكنولوجيا الطاقة النووية مع المملكة، حيث تكافح الصناعة المحلية لمنافسة مصادر أرخص للطاقة مثل الغاز الطبيعي.

المحادثات بين الجانبين باتت محل تدقيق منذ مقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

رغم رغبة ترمب في الحفاظ على العلاقات الوثيقة مع السعودية، انضم كثيرون من حزبه الجمهوري إلى الديمقراطيين في إلقاء اللوم في مقتل خاشقجي على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

من غير المرجح الموافقة على التشريع الجديد قبل انتهاء فترة عمل الكونغرس الحالي في يناير/ كانون الثاني المقبل، غير أنه يثير مسألة التدقيق في أي اتفاق، ويطلب مشروع القانون من السعودية أيضا تقديم تفاصيل بشأن مقتل خاشقجي قبل الموافقة على أي اتفاق.

مخاوف أمريكية من " سعودية نووية"

وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري زار السعودية لإجراء محادثات حول الاتفاق المحتمل