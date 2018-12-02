وزير الدفاع الأمريكي: رئيس فنزويلا "طاغية" يجب أن يرحل

وصف وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو "بالطاغية الذي يقود بلاده الغنية بالنفط إلى دمار"، داعيا إلى رحيله عن الحكم.

التفاصيل:

ماتيس، الذي كان يتحدث أمام منتدى للأمن في كاليفورنيا، قال إن نظام مادورو "لا بد وأن يرحل في نهاية الأمر" حتى يتحسن الوضع.

وزير الدفاع الأمريكي لم يشر إلى أي دور لبلاده في هذا الأمر وقال "الأمر يعود للشعب الفنزويلي والدول الإقليمية في تلك المنطقة للمساعدة في التعجيل بذلك وإعادة هذا البلد إلى مستقبل أكثر ازدهارا وإيجابية".

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